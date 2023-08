Por otro lado, Bullrich tiene que encontrar una narrativa propia que la ayude a captar votantes ahora que ya no es la más dura de la grilla. Si se radicaliza siguiendo los pasos de Milei, corre el riesgo de alejar a los votantes larretistas o radicales (o ambos); si modera hacia el centro, puede desperfilarse (de lo que Macri acusó a Larreta) y generar una fuga masiva de su voto cautivo hacia el libertario. “Quizás la alternativa más productiva que tenga Bullrich sea la de evitar caer en los simplismos (ir al centro) e instalar su propio clivaje: orden versus caos. El Caos ya tiene candidato, el Orden ninguno. Ella versus Milei”, apuntan los politólogos Pablo Touzon y Federico Zapata en un ensayo que publicaron en Panamá Revista. Menos académicos, en Twitter recomiendan: “Si yo fuese Patricia, cierro con Melconian y presento un gabinete fuerte. Me pinto de verde y me quedo con seguridad y orden y delego el resto de la campaña en los ministros”. ¿Anunciará Bullrich que si es electa, Carlos Melconian será su ministro de Economía? El consultor y economista jefe de la Fundación Mediterránea ofició como su enviado ante autoridades del FMI que se reunieron también con Javier Milei y su equipo, quienes anticiparon que su programa de ajuste es aún más ambicioso que el que reclaman en Washington. Una curiosidad: Milei no planteó la dolarización como eje en el encuentro por Zoom.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Festebanschmidt%2Fstatus%2F1692355701429965300&partner=&hide_thread=false que ande armada toda la campaña. que se cruce una escopeta. si no es por ahí, no es por ningún lugar. — Esteban Schmidt (@estebanschmidt) August 18, 2023

Y así como Milei quiere extirparle a Bullrich votos macristas, Sergio Massa apunta a arrebatarle votos radicales. Pero el principal objetivo de Unión por la Patria es lograr aumentar la afluencia a las urnas, porque entiende que su baja performance se debe principalmente a los desencantados que no fueron a votar. De acuerdo a estimaciones de la politóloga y experta en campañas Ana Iparraguirre, la base de votantes crecerá un 5% en octubre, lo que dejará disponibles más de 1,8 millones nuevos electores, además de los que se quedaron sin candidatos porque no superaron el mínimo exigido para pasar a las generales (Guillermo Moreno ya expresó su apoyo a Massa) . Cuántos de ellos podrá captar el oficialismo es la pregunta. Seducir a ese votante dependerá más que nada de cómo esté la economía para la fecha de los comicios. La devaluación desordenada que convalidó el ministro candidato el lunes a pedido del FMI disparó las estimaciones de inflación hasta los 2 dígitos. Si con un IPC que en julio estuvo en el 6,3% Massa consiguió el 21% de los votos, ¿cuánto conseguirá con uno que en octubre puede estar por encima del 10%? Con un acuerdo de precios en alimentos y congelamientos en los combustibles y el tipo de cambio, además de beneficios impositivos para las empresas, Massa intenta levantar un muro para contener el traslado a precios hasta las elecciones. También anticipó compensaciones en los ingresos con una suma fija para trabajadores y bonos para los beneficiarios de la AUH y los jubilados.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fanaiparraguirre%2Fstatus%2F1691442815761289216&partner=&hide_thread=false De cara a las generales, lo primero que tienen que hacer los candidatos es consolidar el voto de su fuerza política. Lo segundo, es expandir. Pero, ¿cuántos son y dónde están esos votos disponibles? pic.twitter.com/nVPfCk0o9F — Ana Iparraguirre (@anaiparraguirre) August 15, 2023

En la entrevista que le concedió al canal TN, Massa no dejó de mencionar que la devaluación fue una imposición del Fondo para liberar unos US$8 mil millones y que él logró que fuera menor de la que le reclamaban (entre 60% y 100%). También aprovechó para hacer una advertencia: si un ajuste del 20% del dólar generaba tantos problemas, qué resultaría entonces de uno mucho mayor como el que le adjudica al plan de la oposición. Paradójicamente, una contribución al ministro habría venido por parte de los libertarios. A raíz de la devaluación del dólar oficial, que llevó la cotización mayorista hasta los $350, el blue tocó picos cercanos a los $800 hacia la mitad de la semana. Luego perdió fuerza y cerró el viernes en $720. La caída coincide con unos mensajes de Darío Epstein, uno de los referentes económicos de Milei, en los que tildó de “estafa” un dólar paralelo cercano a los $800. Algunos creyeron ver en el de Epstein un gesto de Milei similar al de Alberto Fernández después de ganarle las PASO a Macri. Aquella vez Fernández, luego de la corrida que llevó la cotización oficial de $45 a $60, le puso un techo al dólar cuando afirmó que ese valor “está bien”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDarioEpstein%2Fstatus%2F1692172952958365769&partner=&hide_thread=false Vuelvo a mi rol de analista:

Con el MEP en 650 y la tarjeta UALA que te permite retirar en 670 el blue en 780 es un negocio de vivos!

Es una estafa!

Otra vez se aprovechan de la gente comun.

La asustan y se los cog.n!

Por los menos, asi lo veo yo! (A lo Nimo) — Dario Epstein (@DarioEpstein) August 17, 2023

Además del económico, en UP se fijan en otros aspectos a la hora de intentar sumar votos. El diagnóstico que le hicieron llegar a Cristina Kirchner es que el aparato del peronismo no se movió lo suficiente en las provincias donde los gobiernos locales no disputaron elecciones. Milei ganó en 16 provincias, pero perdió en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. También adjudican el resultado a una exceso en el “cuidado” de la boleta del libertario por parte de los intendentes (sin contar a los que repartieron su boleta directamente con la de ellos). Esto plantea, sin embargo, una disyuntiva: sin esa fiscalización JxC podría fortalecerse, y con ella Milei podría aumentar significativamente su caudal. En la provincia, Axel Kicillof necesita que el electorado opositor se mantenga fragmentado para lograr la reelección. El gobernador fue el más votado pero quedó apenas 3 puntos y medio por encima del conjunto de JxC (el escrutinio definitivo confirmará si fue Néstor Grindetti o Diego Santilli quién se quedó con la candidatura). A Kicillof lo salvaron los 1,8 millones de votos que sacó Carolina Píparo traccionada por Milei.

En el oficialismo, además, analizan modificaciones en el discurso proselitista. El slogan de “defensa de la Patria” ante la supuesta amenaza que representan JxC y Milei no habría logrado conmover al electorado. El analista político Raúl Timerman hizo la siguiente observación: “Sólo las Malvinas logran unir a los argentinos en defensa de la Patria”.

