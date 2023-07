Nahir Galarza: Secretos revelados, que Amazon Prime anote

No tengo problema que otros personajes hablen mal de mí o me acusen, pero si quiero que las palabras que dice la Nahir de ficción sean como las mías, quiero sentirme representada No tengo problema que otros personajes hablen mal de mí o me acusen, pero si quiero que las palabras que dice la Nahir de ficción sean como las mías, quiero sentirme representada

Además, posee sentimientos encontrados en torno a lo que genera encontrarse en esta situación, pero aclaró que la utilizará para ir en búsqueda de la verdad:

nahir-galarza-presajpg.webp

Hacerme famosa por lo que pasó no es lindo. Yo quiero que se sepa la verdad, que no maté a Fernando Hacerme famosa por lo que pasó no es lindo. Yo quiero que se sepa la verdad, que no maté a Fernando

Entre los detalles que brindó, muchos de ellos son de su infancia, de la cual poco se sabe. Es por eso que sorprendió el fanatismo por las películas de terror, con ciertos temores típicos de la edad en la que consumía esta clase de películas:

De películas creo que mis favoritas eran las de terror, tenía cuatro o cinco años y la miraba sola de noche me iba corriendo, siempre me parecía ver luces o a chuky, el muñeco maldito ese de la película. Las veía en lo de mi abuela materna. A mi abuela no le gusta las pelis de terror, pero a mi sí. Ella tenía los ojos cerrados, yo me asustaba también y en algún momento apagaba la luz y salía corriendo y me tiraba en la cama y me tapaba. Soñaba que me perseguían, o que me miraban. Soñaba también que Chuky estaba acostado conmigo, me despertaba llorando De películas creo que mis favoritas eran las de terror, tenía cuatro o cinco años y la miraba sola de noche me iba corriendo, siempre me parecía ver luces o a chuky, el muñeco maldito ese de la película. Las veía en lo de mi abuela materna. A mi abuela no le gusta las pelis de terror, pero a mi sí. Ella tenía los ojos cerrados, yo me asustaba también y en algún momento apagaba la luz y salía corriendo y me tiraba en la cama y me tapaba. Soñaba que me perseguían, o que me miraban. Soñaba también que Chuky estaba acostado conmigo, me despertaba llorando

