Argentina fue el país que más creció el año pasado, generó puestos de trabajo como lo sigue haciendo actualmente y eso genera demanda de divisas, provocando tensiones permanentemente. Si no hubiera tensiones en la economía, no sería necesario tener ministra y para eso estamos.

En primer lugar, (con el BCRA) vamos a ir monitoreando hora por hora qué es lo que está pasando pero el mercado no es una entelequia sino personas de carne y hueso que opinan, juegan y especulan".

Ella agregó:

Hoy era feriado en Estados Unidos pero en estos días vamos a ir teniendo más respuestas y apelo a que me conozcan un poco más

Mientras Batakis llegaba al canal, Ámbito Financiero -medio del mismo Grupo Indalo- reveló que el FMI habló en off the récord con la periodista Liliana Franco: "Deseamos al ex ministro Martín Guzmán todo el éxito en sus futuros emprendimientos. Esperamos trabajar con la ministra Silvina Batakis y su equipo para continuar apoyando a la Argentina y su gente a fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar sus profundos desafíos para sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo".

Luego de hablar de una administración de las reservas del BCRA, Batakis confirmó que sigue en marcha la segmentación de tarifas.

"La coordinación es elemental porque uno necesita ser muy eficiente en el uso de los recursos públicos. Cuando uno sale de una pandemia, hay una guerra o viene de un endeudamiento atroz como el de la administración anterior, necesitamos ser muy asertivos y eficientes con los recursos que vamos a asignar y esa eficiencia también tiene que ser con los gobernadores", dijo luego de ser consultada por las internas durante la gestión de Martín Guzmán con el kirchnerismo.

Qué dijo Silvina Batakis sobre la inflación

Sobre la principal preocupación de la sociedad, la funcionaria dio respuestas obvias:

"La inflación es algo que va carcomiendo la vida de los argentinos y es el gran problema que no permite planificar la vida de los argentinos.

Así como en su vida no permite a uno cuándo irse de vacaciones, cambiar el auto o casarse, por decirlo de alguna manera, tampoco permite planificar a las empresas y al Estado. Eso genera muchísima pérdida de recursos económicos y humanos.

Los acuerdos con los empresarios son súper importantes pero no solo necesitamos un acuerdo de precios sino también que ellos planifiquen cuánto va a ser la oferta y demanda de dólares. El diálogo con los empresarios va a empezar mañana. Argentina tiene muchas causas para atacar la inflación".

Qué dijo Silvina Batakis sobre el déficit fiscal

"Necesitamos un programa que nos permita ponernos en un sendero de equilibrio fiscal. Para mí eso es muy importante y eso no quiere decir que el Estado tenga que acumular superávit con todos los problemas que tiene la gente porque los tenemos que aplicar en la gente (...) pero sí uno tiene que tener una previsión de poder utilizar el déficit fiscal como una herramienta contracíclica para determinadas causas como fue la pandemia.

Luego de eso, uno no puede vivir en déficit permanente y ese camino de llegar al equilibrio lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer con la gente adentro".

Aumento de suma fija por decreto, paritarias y Salario Básico Universal

"Creemos en el consumo y en las paritarias como motor de la economía (...) La economía siempre tiene tensiones y el salario también, pero para nosotros no es inflacionario. Necesitamos que nuestra clase trabajadora recupere los salarios", dijo Batakis.

"El Salario Básico Universal es un tema del que se habla en todo el mundo pero la verdad es que ni siquiera está resuelto en países más desarrollados que nosotros", descartó estar en carpeta un anuncio de ese tipo.

Silvina Batakis sobre el dólar blue

La ministra respondió con el mismo cassette de su antecesor Martín Guzmán:

El mercado del dólar blue es muy marginal pero lamentablemente está en la conciencia colectiva de todos nosotros como el riesgo país. Las grandes operaciones en la Argentina se hacen al tipo de cambio oficial y es un tipo de cambio con el que yo me siento cómoda

Silvina Batakis sobre la deuda en pesos

"Es un segundo semestre de muchos vencimientos y estamos trabajando ya en eso, hoy desde muy temprano, porque seguramente vamos a poder renovar pero tenemos que estar atentos porque es un segundo semestre muy exigente"

"Las tasas tienen que ser positivas y necesitamos que hayan instrumentos en pesos", agregó mientras C5N promediaba los 4 puntos de rating con su entrevista en el prime time de la TV argentina.

Silvina Batakis a la Corte Suprema por fondos de CABA

"La postura tiene que ser razonable. Agotamos todas las instancias de negociación y hoy la decisión la tiene que tomar la Corte Suprema. Entiendo que cualquier grado de racionalidad que tenga el fallo que adopte la Corte tiene que demostrar que es muy irracional lo que pide el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo ese expediente que se armó entre los 3 decretos que fueron modificando o los motivos o los índices por coparticipación, lo que muestra es que no hay ningún tipo de fundamentos para esa triplicación de recursos a la Ciudad de Buenos Aires.

Un dato: La Policía Federal Argentina tiene aproximadamente 34.000 agentes distribuidos en todo el país, siendo Argentina el séptimo país más extenso del mundo, y representan $70.000 millones. La Ciudad de Buenos Aires quiere por 19.000 agentes $112.000 millones para un territorio que es menos del 1% del territorio nacional

Ya ese dato tiene que hacer que la Corte Suprema tenga en cuenta que acá se quiso beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires", lanzó un guiño a los gobernadores.

