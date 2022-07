Explotó el dólar blue: CFK vs. Larreta y ojo con avivadas

Live Blog Post

11:51 - No hay plan económico: El mercado espera una señal política

Javier Timerman, uno de los especialistas en economía y finanzas que había sonado como posible ministro de Economía en medio del revoleo de nombres, advirtió desde Radio Mitre: “Cuando hablo con inversores, no me queda claro que haya un cambio de plan sobre lo que trataba de implementar Guzmán. Es irrelevante en esta instancia porque lo que debería hacer un Presidente es delinear su plan y que la ministra de Economía sea ejecutora de ese plan... Y yo no sé qué responsabilidad va a tener sobre Energía, Agricultura, etcétera".

En diálogo con Jorge Lanata, Timerman agregó: “Los mercados no van a reaccionar bien porque los inversores en general están esperando una señal política que no se dio (...) Yo a Silvina la conozco mucho, es mi amiga, no voy a decir nada negativo de ella... Pero no creo que ella sea la culpable de lo que que suceda hoy en los mercados”.