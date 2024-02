"Rescindir a Edesur" (pero Javier Milei feliz con el dueño Enel)

"E l voraz incendio de la subestación de Caballito no es el primer caso, ni será el último. Sólo recordemos el suceso ocurrido en 2023 en la SSEE Calchaqui, Quilmes."

"La Justicia investigará las causas del siniestro registrado durante este fin de semana. Pero, si no se abordan soluciones de fondo, la situación seguirá siendo insostenible en los 60 años que quedan de concesión."

"EN 2023 realizamos una Auditoría sobre EDESUR advertimos que Caballito, Boedo y Villa Crespo constituyen zona crítica."

El voraz incendio de la subestación de Caballito no es el primer caso, ni será el último. Sólo recordemos el suceso ocurrido en 2023 en la SSEE Calchaqui, Quilmes.



Algunas conclusiones

En el informe del ENRE se lee:

"(...) Se concluye que hay incumplimiento técnico–operativo y de gestión del Contrato de Concesión y que la Concesionaria reconoce que no está en condiciones de cumplir con el abastecimiento en condiciones N -1 y, ni siquiera, N a partir de 2023/24. Este incumplimiento constante, manifiesto y reiterado de las obligaciones contractuales afectan la prestación del servicio en la operación, mantenimiento, atención de reclamos técnicos y comerciales e inversiones.

Del análisis de la capacidad y estado de instalaciones, la operatividad demostrada ante eventos puntuales, la gestión técnica y los procesos sustantivos de la empresa Distribuidora surge que no están a disposición del servicio los recursos necesarios para atender el servicio en las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión y las acciones comprometidas en la RTI 2017. (...)".

Ay Enel

Acerca de las irregularidades en Edesur:

Falta de instalaciones para atender el servicio y el crecimiento vertical y horizontal que presenta la demanda en la concesión y su proyección de corto plazo.

Falta de calidad de servicio, con personas usuarias con cortes prolongados, de más de 24 horas, y falta de atención de reclamos que obligan al usuario a reiterar los reclamos.

Cortoplacismo en la toma de decisiones que promueven el deterioro de instalaciones y la eficiencia en el servicio (entre ellas gran cantidad de grupos electrógenos, falta de gestión de pérdidas, costos indirectos elevados e ineficientes, entre otros.

edesur_auditoriaintegral2023.pdf

Desinversión

Volvamos al posteo de Martello:

"Ante el latiguillo de no hay inversión si no hay ingresos demostramos que si se considera que la distribuidora financieramente dispuso del equivalente al ingreso que recibió en 2017, al financiarse con CAMMESA, ese dinero debiera estar invertido en las instalaciones y no está, sin perjuicio que durante nuestra gestión no hubo congelamiento de tarifas. Por el contrario, recompusimos sus ingresos."

"A lo largo de esa auditoría de más de 200 páginas, se logró concluir técnica y regulatoriamente las razones de los incumplimientos sistemáticos."

"Hicimos visible la existencia de equipos obsoletos de más de 30 años."

"Más del 50% de SSEE AT/MT presentan una ocupación superior al 70% con un déficit de 860 MVA y al 80% de 721 MVA. 67 de 152 Trasformadores de Potencia tienen una ocupación mayor al 80%."

incendio-edesur-caballito.webp Incendio de Edesur en el barrio porteño de Caballito.

Enelk

"También rechazamos el 'Plan Verano 2024' de Edesur porque, tal como advertimos en aquel momento y hoy se vuelve a verificar, la empresa no estaba en condiciones de prestar un servicio digno en una situación normal, mucho menos en n-1."

"Asimismo, nos negamos, con fundamento jurídico, al 'perdón' de las multas que promovieron las distribuidoras para 'invertir'."

"Ejecutamos los embargos correspondientes."

Definición

"Desde Edesur dijeron que se iban del país, a pesar que le quedan casi 60 años de concesión. Pero ahora sostienen lo contrario en reuniones que mantienen fuera de los despachos oficiales en aeropuertos con Ministros del actual gobierno."

Siempre planteamos que antes de hablar de tarifas hay que discutir servicio. Siempre planteamos que antes de hablar de tarifas hay que discutir servicio.

