Si algo le faltaba a Edesur, era un incendio... y le pasó

Como consecuencia del incendio, en principio unos 55 mil clientes se quedaron sin energía eléctrica, dijeron voceros del Gobierno de la Ciudad, que implementó un operativo para asistir a los vecinos afectados.

Parte de prensa

La Ciudad mantiene comunicación constante con EDESUR para solicitar información respecto a las causas del incendio y sus consecuencias para la normalización del suministro de energía eléctrica

En el lugar

Las llamas se iniciaron en la planta baja y el primer piso de la subestación Caballito, una edificación de 25 metros de frente por 40 metros de fondo, alcanzaron el patio de un edificio contiguo que tiene entrada por la calle Riglos, por lo que, además de a subestación, tuvo que ser evacuado ese inmueble en primer término, aunque había comenzado a hacerse lo propio con toda la manzana.

Acción policial

En el hecho tomó intervención personal de la comisaría vecinal 6B y se había establecido un comité de crisis. Al lugar se desplazaron policías de la Dirección de Intervenciones Rápida, la Policía Motorizada, el Cuerpo de Agentes de Tránsito, agentes de Prevención y una Unidad de Contención.

El servicio de emergencia metropolitano SAME desplazó a la zona ocho ambulancias y cuatro móviles especiales. A todo esto Alberto Crescenti, director del SAME, confirmó a un canal de televisión que en el lugar trabajaron 14 ambulancias, pero que al momento no se atendió a ninguna persona.

Imagen de la columna de humo de la subestación de Edesur.

Versión Edesur

Pasadas las 15.30, la concesionaria de la red eléctrica Edesur emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que informaba que “los bomberos están trabajando en el incendio que se produjo en nuestra Subestación de Caballito. Una vez controlada la situación, vamos a poder evaluar los daños”.

La empresa añadió que los usuarios que necesiten contactarse con la prestadora pueden hacerlo a través de whatsapp al 1161876995, por mensaje privado de Facebook o al número de emergencias: 0800-333-3787.

Esta tarde registramos un incendio en nuestra Subestación Caballito, donde operarios estaban haciendo trabajos programados.



Las razones aún se desconocen, ya que los Bomberos continúan trabajando. pic.twitter.com/xXxaNdbT07 — Edesur Argentina (@OficialEdesur) February 10, 2024

Al margen de lo publicado en redes Edesur señalaba que "una vez controlada la situación", podrían "evaluar los daños"

"Ahora (por el momento de los hechos) estamos esperando que los bomberos extingan el fuego. Recién después nuestro personal técnico va a poder evaluar el daño en las instalaciones. Ni bien podamos ingresar, vamos a tener un panorama general de la situación", aseguraron voceros de la compañía.

Y enfatizaron:

Hasta que eso no pase, no hay forma de saber cuándo volverá el servicio

La página web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), informaba pasadas las 16 que en el área de la subestación siniestrada de Edesur se registraban 35.813 usuarios sin suministro eléctrico distribuidos en los barrios porteños de Almagro (9.058), Caballito (25.616) y Parque Chacabuco (1.139) con horarios estimados de normalización de la red entre las 20.30 y las 23 de este sábado.

Con el correr de las horas se vieron afectados unos 54.334 hogares algunos por interrupciones en el servicio de media tensión y otros por cortes programados,

