Récord del dólar blue y riesgo país en 1.570: Ahora es el mercado el que "no la ve"

Fuente: https://t.co/2VqbbK0ddh — Valor Dólar Blue (@ValorDolarBlue) July 2, 2024

Primero la culpa era de políticos y economistas que "no la ven". Luego, de los legisladores, ese "nido de ratas" como calificó Javier Milei al Congreso, que no le aprobaban sus leyes. Ahora, ya aprobada la Ley Ómnibus y paquete fiscal, es el mercado que "no la ve". Pero, además, parece que ya no es cuestión de 'ver' sino de 'creer'...