¿Quiénes pueden comprar dólares hoy en Argentina?

Pocos dólares en pocas manos: ¿Quiénes pueden comprar en Argentina?

Las personas que pueden acceder a la compra del dólar oficial en su modalidad de atesoramiento son las siguientes:

No hayan cobrado su salario a través del programa ATP o no sean empleadores beneficiarios de ese subsidio;

No tengan el subsidio a las tarifas de luz, gas y agua;

No hayan recibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE);

No hayan tramitado el crédito a tasa cero para monotributistas;

No realicen operaciones con dólar MEP y contado con liquidación;

No reciban AUH, Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo u otros subsidios;

No hayan refinanciado tarjetas de crédito;

No hayan solicitado un crédito UVA;

No posean inconsistencias o ingresos sin declarar.

¿Con cuántos dólares se puede viajar al exterior?

En cuanto a la movilidad de ingreso y egreso al país con dinero, valores y otros, la normativa actual contempla que no se pueden sacar del país divisas por montos superiores a U$S 10.000, salvo que se realice a través de entidades financieras y cambiarias con las autorizaciones correspondientes. No obstante, este importe está vigente para mayores de 16 años o menores emancipados.

Los viajeros menores de 16 años no emancipados pueden salir del territorio con un importe máximo de U$S 5.000. Los pesos argentinos quedan exceptuados de esta limitación, pero igualmente se deben declarar en Aduana mediante un formulario, cuando el importe total a egresar sea igual o superior al equivalente a U$S 10.000.

Para la conversión de monedas debe tomarse como referencia el tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día hábil anterior al de la salida del país.

cepo al dolar Un detallado orden de cómo funciona el cepo cambiario, para contener al dólar en cuanto a precios y reservas

Dólar: ¿Qué es y cómo funciona el cepo cambiario?

Desde hace algunos años que los gobiernos han implementado esta medida llamada cepo cambiario para frenar la fuga del dólar en territorio nacional, pero, por fuera de los términos técnicos, ¿De qué hablamos cuando se menciona la palabra cepo?

Un cepo cambiario es la restricción al consumo de una divisa de otro país. En Argentina, comprar una moneda como el dólar está impedido por una serie de medidas que buscan evitar el empleo de una devaluación en el país. Sin embargo, la compra limitada genero que surja un dólar paralelo, un valor para comprar la moneda estadounidense en el mercado informal a un precio diferente al oficial. Este tipo de cambio se lo llamó dólar blue.

Si bien la cotización del dólar blue llegó hasta a duplicar el oficial, la adquisición de la moneda no se detuvo y generó devaluaciones del peso argentino, inflación y una oleada de lavado de dinero y evasión impositiva, incluso se podían comprar dólares en las inmediaciones de la frontera con Uruguay.

Estos son todos los impuestos que posee el Dólar Ahorro

El dólar ahorro posee un valor que está regido por diferentes ítems:

El precio del dólar oficial;

Más un 30% del Impuesto PAIS;

Más un 35% de la percepción de Impuesto a las Ganancias que se puede reclamar más adelante.

