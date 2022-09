Alerta en cuevas y casas de cambio: AFIP sale a cazar dólares

“El universo fue seleccionado entre los principales contribuyentes inscriptos con actividad de servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros de cada jurisdicción regional, teniendo en cuenta movimientos bancarios y el volumen de la operatoria en el mercado de capitales”, explicó el titular del organismo recaudador.

El objetivo de las “fiscalizaciones integrales”, completó, es “fortalecer los mecanismos de control y monitoreo sobre las transacciones financieras del mercado de capitales (dólar MEP, transferencias al exterior, contado con liquidación, operaciones de pase/caución inter-compañía, y egresos e ingresos en cuenta comitente), a fin de detectar aquellas que puedan implicar maniobras de evasión o lavado de activos.

El pasado viernes 19 de septiembre, el dólar CCL cerró a $301,15 y el MEP lo hizo en torno a los $294, mientras el BCRA apura la devaluación del dólar oficial, que ya está en $149.

Aduana detectó sobrefacturación por US$360 millones

En tanto, la Aduana, que es controlada por el Frente Renovador del ministro de Economía,Sergio Massa, a través de Guillermo Michel explicó cómo funciona la sobrefacturación de importaciones y cuál fue el resultado a partir del control:

"En general, es un esquema sencillo. Cambiario, básicamente. Traen bienes del exterior a un precio superior al valor real del mercado para hacerse de la diferencia de dólares, obtenerlos al tipo de cambio oficial del BCRA, y venderlos afuera al tipo de cambio financiero. Algo que vale 100, lo traen a 200 y se quedan con la diferencia en el exterior.

Con esta estrategia de orden fiscal desarrollamos un registro en el que detectamos 1.735 operaciones de sobrefacturación por US$360 millones

Hacemos la denuncia local y pedimos intercambio de información a oficial antilavado en otros países, sobre todo en EEUU. En eso estamos concentrados en la Aduana en mayor medida, en evitar estas maniobras de triangulación.

El caso de los guantes combinó importación sobrefacturada por un valor real de unos USD 900.000. Se los ingresó a US$6 millones y se giraron los fondos a cuentas de EEUU. La factura la hizo una sociedad uruguaya y la mercadería vino de China. Todos los condimentos de triangulación y sobrefacturación. Ahora queremos saber quién es el dueño efectivo de los fondos. De ese tipo hay casos todo el tiempo. Uno más burdo fue el de basura tecnológica que se importó desde China como plaquetas de video: valían US$20.000 y se las quiso hacer entrar por US$ 1,5 millones, también con cuentas, sociedades y transferencias a EE.UU.".

En diálogo con el periodista Sebastián Catalano para el portal Infobae, Michel también habló de la coordinación con las autoridades de Estados Unidos en el marco del fortalecimiento de reservas del BCRA:

— El universo estimado es de unos USD 100.000 millones en cuentas sin declarar en Estados Unidos. ¿Cuánto se puede recaudar por año sobre ese total?

— Serían unos USD 5.000 millones anuales para la recaudación. Argentina tiene información de intercambio de información fiscal con las principales plazas financieras: Suiza, la banca europea, los países asiáticos. El movimiento más importante de fondos argentinos en el exterior es en EEUU. También es importante con Paraguay, pero ahí tenemos un acuerdo fluido masivo.

— ¿Por qué este intercambio con Estados Unidos no se dio antes?

— Es un tema estructural. Ellos no adhirieron al esquema multilateral de la OCDE y tienen su propio instrumento, Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), en el que ya están países como Brasil y Colombia.

— Está resuelto a nivel técnico y Massa habló del tema en su reciente viaje, tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Estado de EEUU. ¿Qué falta?

— Técnicamente, ya está. Se concluyó el trabajo entre AFIP y la IRS, el fisco de EEUU. Ahora hay que suscribir el acuerdo a nivel político para que entre en vigencia. Participan los ministerios y las Cancillerías. Entiendo que se puede terminar este año para ponerlo en funcionamiento en 2023, pero es una cuestión que me excede.

— Una vez que se implemente, ¿el proceso de relevamiento, detección y cobro es simple?

— Es directo. Ya funciona con otros países y está previsto en este instrumento: de manera automática llegan las cuentas con argentinos como beneficiarios efectivos de estos depósitos y se puede determinar si en dividendos de empresas, intereses, etc. Ya está previsto y es directo, no será algo opinable. Si arranca en 2023 vamos a poder acceder a información al 31 de diciembre de 2022.

— ¿Va a ver un nuevo blanqueo para estos casos? Se habló de que podría ser un requerimiento de EEUU.

— No, no se pidió eso en la visita de Massa, no hace falta. Los contribuyentes podrán rectificar sus declaraciones juradas sin necesidad de un blanqueo, esas herramientas ya existen. Incluso la ley Penal Tributaria prevé que si se paga se puede extinguir la acción penal.

— ¿Podría ser retroactivo?

— No, será desde el año en el que entre en vigencia.

