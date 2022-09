¿Con cuántos dólares se puede viajar al exterior?

dolar viajar cepo.webp AFIP especifica que sólo pueden llevarse 10 mil dólares en efectivo, pero que este monto también tiene sus particularidades

Inicialmente, AFIP tiene sus estipulados en cuanto al transporte de dinero en efectivo y sus topes en cuanto a montos. La administración federal especifica que no se puede salir del país con más de U$S 10.000 en efectivo o su equivalente en pesos y que en caso de efectos personales nuevos o usados el tope es de U$S 2.000. Lo cierto es que este monto es el que se tiene como tope en efectivo no sólo en Argentina, sino a nivel internacional.