A cuánto se iría el dólar Qatar o dólar turista

En este sentido, se habrían analizado cuatro alternativas para concretar este anuncio inminente:

Aumentar del 45% al 52% el recargo de ganancias sobre el dólar turista para equipararlo con el dólar blue;

el recargo de ganancias sobre el dólar turista para equipararlo con el dólar blue; Dejar de devolver la retención de Ganancias por los gastos en divisas realizados en el exterior que, en la actualidad, se pueden tramitar ante la AFIP tanto la devolución del 45% como la del 35% en la compra de dólar ahorro;

por los gastos en divisas realizados en el exterior que, en la actualidad, se pueden tramitar ante la AFIP tanto la devolución del 45% como la del 35% en la compra de dólar ahorro; Aumentar del 30% al 40% la alícuota sobre el impuesto PAÍS;

la alícuota sobre el impuesto PAÍS; Pero la medida que tiene más adeptos pasa por crear un tipo de cambio diferenciado cercano al dólar MEP, moneda que cotiza 20 pesos más que el dólar turista en la actualidad, y que los gastos en moneda extranjera se cobren a ese valor.

Estas medidas se dan en un contexto que los pagos de viajes, pasajes y gastos con tarjeta de personas y empresas se elevaron en los primeros siete meses del año a US$ 4.116 millones frente a los US$ 1.168 millones que se registraron en el mismo período de 2021 -aún había restricciones por la pandemia-, según un informe de ECO GO.

La Unión Industrial Argentina (UIA) ya había alertado que se debían "encontrar soluciones para que la industria cuente con insumos, repuestos y maquinarias” y estas medidas tendrán el fin de que la industria pueda acceder a los dólares del BCRA para mantener o incrementar la producción.

En correlación, las cámaras industriales Uipba, Feba y Cepba difundieron un comunicado asentando su posición:

Las entidades avalan el pedido de CAME y UIA solicitando al Gobierno la imposición de restricciones a la compra de dólares y al uso de tarjetas de crédito para turistas que viajen a Qatar con motivo del Mundial Las entidades avalan el pedido de CAME y UIA solicitando al Gobierno la imposición de restricciones a la compra de dólares y al uso de tarjetas de crédito para turistas que viajen a Qatar con motivo del Mundial

Inminente anuncio con el dólar turista: Qué es el dólar MEP y cómo funciona

El inminente anuncio que incluirá una suba del dólar turista para evitar la mayor ida de divisas de cara al Mundial Qatar 2022 tendrá al dólar MEP como uno de los protagonistas porque se fijaría ese valor de referencia y la cotización estaría cercana a los $290.

¿Qué es el dólar MEP? Es la compra de bonos o acciones en pesos y su venta en dólares y no tiene límite de compra.

Aquí, precisamos todos los requisitos que se deben cumplir:

No haber cobrado tu sueldo a través del programa ATP que estuvo vigente durante la pandemia;

Esperar 90 días desde que accediste al cupo mensual de US$200 en el home banking;

No tener créditos o préstamos a tasa 0% o tasas subsidiadas por el Gobierno, vigentes o pendientes de cancelación;

No tener deudas pendientes en la tarjeta de crédito;

No ser beneficiario de ayudas estatales como el IFE, la AUH, entre otros;

No ser beneficiario del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022;

Contar con ingresos declarados y tener una cuenta bancaria en dólares por cada persona solicitante.

Ezeiza. En marzo fueron más los turistas argentinos que salieron del país demandando dólares de las reservas que los extrajeros que traen los propios.

Esta medida esta apuntada a evitar resentir las reservas del BCRA porque, de confirmarse esta última medida, este tipo de operaciones con el MEP no gastarán reservas. Por cada comprador que accede a un dólar habrá un privado vendiéndolo a un precio más conveniente que el oficial. Se trata de una compra-venta entre privados.

Toda esta operatoria se haría a través de la bolsa en lugar de concretar el cobro desde la cuenta bancaria personal que antecedía a la compra de dólares por parte de los bancos para girar al exterior.

Estas transacciones se pueden concretar en una operación con una sociedad de bolsa o mediante el banco -algunas entidades dan la posibilidad de comprar a esa cotización con un titulo preestablecido por el organismo. En la primera opción, detallamos cómo es la operatoria para comprar a esta cotización del dólar MEP si es necesario:

Crear una cuenta comitente

Buscar un Link Broker -es una correduría de seguros que conoce las coberturas que ofrece cada aseguradora-. Se pueden encontrar todas las habilitadas AQUI.

Escribir el mail personal, DNI y número de trámite del DNI

En algunos casos, se podría pedir una selfie para comprobar tu identidad

Fondear la cuenta con un saldo inicial de dinero que la deje lista para operar sea en pesos, dólares o cualquier otra moneda internacional.

Buscar opción Operar Dólar MEP y seleccionar cuantos dólares quiere cambiar a pesos o viceversa.

