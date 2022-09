Polémica decisión de El Trece para con Horacio Pagani

https://twitter.com/SBezzerri/status/1569165240641912832 Pagani y Distasio pic.twitter.com/HO48hlXojC — Sebastián Bezzerri (@SBezzerri) September 12, 2022

Horacio Pagani ya había anticipado su ausencia en el programa deportivo. "No voy a ir el domingo porque es una especie de suspensión. Me dijeron que no vaya el domingo. Uno se tiene que hacer cargo de las cuestiones", indicó el veterano periodista en diálogo con el ciclo de chimentos, Socios en el espectáculo.