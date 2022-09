The Merge: Ether lo consigue pero no logra fortalecer precio

Este jueves 15 de septiembre, se produjo la tan esperada -y atrasada- actualización de la red de Ethereum, The Merge, con la cual, la cripto Ether dejó de utilizar el mecanismo de consenso Proof of Work -PoW- para pasar a utilizar Proof of Stake -PoS-. Con esto, entre otros tanto efectos, la segunda criptomoneda de mayor capitalización de mercado pasa a ser un activo generador de mayor rendimiento, que además revoluciona el sector, poniendo fin a la minería al reducir el consumo de energía en un 99,95%.