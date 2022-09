Advertencia de Cecilia Moreau a diputados que remolonean

El último en ingresar fue el diputado Eduardo Valdés. Antes que él ingresó el diputado Máximo Kirchner y hubo otros también que demoraron este jueves (15/09) en dar el quorum en la sesión de la Cámara de Diputados. Por ese motivo, la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, les llamó la atención. Es cierto que la acción no quiso enfocarse en ninguno en particular pero los legisladores deberían hacerse cargo de la importancia cualitativa que tiene cada uno y cómo muchos están pendientes de lo que hacen. Correcta Moreau porque no se puede arriesgar una sesión. Todos saben cómo la cuestionarían si ocurriese un traspié.