Las sanciones y amenazas de Estados Unidos no sirvieron: Irán, Bielorrusia, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Qatar se unen a la OCS

Según la prensa de Moscú, "Irán ha firmado un memorando que allana el camino para la transición de su estatus actual de observador a miembro de pleno derecho en la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS). La nación de Oriente Medio, a la que Estados Unidos ha tratado durante mucho tiempo de socavar con aislamiento diplomático y sanciones económicas, dio un paso formal el jueves para convertirse en el noveno miembro de la organización. Entre los pesos pesados de la OCS se encuentran Rusia y China, dos grandes potencias que están en la lista de oponentes geopolíticos de Washington".

Bielorrusia, también observador de la OCS, está listo para iniciar el proceso formal para convertirse en miembro de pleno derecho este año. Egipto y Qatar se unieron formalmente a la organización como socios de diálogo el miércoles. Está previsto que Arabia Saudita haga lo mismo, mientras que se espera que Baréin, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Myanmar y las Maldivas comiencen sus respectivos caminos para recibir el mismo estatus.

Global Times, del Partido Comunista Chino (PCCh), adelantó que también se unirán los Emiratos Áraber Unidos, Qatar y Arabia Saudita:

El concepto central de la OCS es el "Espíritu de Shanghai". Propone un conjunto de nuevos conceptos, nuevos modelos y nuevas normas sobre cómo los países después de la Guerra Fría deberían vivir en pie de igualdad, cómo llevar a cabo mecanismos de cooperación multilateral y cómo desarrollar el orden global. En los 21 años transcurridos desde su creación, la SCO, que ha sido "hablada mal" por los EE. UU. y Occidente, no se ha disuelto, sino que ha mostrado una vigorosa vitalidad y atractivo.

Las diferencias en el sistema político, la historia y la cultura de los estados miembros de la OCS, e incluso las disputas territoriales y las diferencias ideológicas no se han convertido en obstáculos para el desarrollo de la OCS.

La OCS busca la cooperación y, al mismo tiempo, pretende expresar su voz y actitud ante el mundo, que representa una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta, casi una cuarta parte del PIB mundial y una tercera parte del total. población. Durante mucho tiempo, estos países han sido eclipsados por Occidente. Pero debe enfatizarse que la SCO no apunta a terceros, incluido Occidente. Es el gen inherente del SCO. Nunca se convertirá en una organización contra Occidente o cualquier partido en ningún momento, al igual que las semillas de un gran árbol nunca se convertirán en paja. Algunas personas en los EE. UU. y Occidente siempre han querido etiquetar a la OCS como OTAN del Este. Su visión estrecha y su imaginación estéril contrastan marcadamente con la amplitud y riqueza de la SCO.

Si Occidente realmente tiene una sensación de crisis, lo que realmente necesita hacer es no vilipendiar a la OCS, o incluso sembrar discordia y apagar el entusiasmo de los países que quieren participar en la organización. En su lugar, debería reflexionar seriamente sobre lo que ha fallado en su forma de ver el mundo. Washington a menudo golpea con un palo y ofrece una zanahoria, atando en otros países en todo tipo de formas para formar camarillas. Pero muchos países en el mundo se alejan cada vez más de ella, mientras la OCS insiste en la igualdad soberana de los estados y el multilateralismo no excluyente, y su círculo de amigos es cada vez más grande. La razón de esto es que los "principios de los tres no" de la OCS -no alianza, no confrontación y no apuntar a ningún tercero- se han ganado los corazones de muchos países.

La globalización propuesta por Occidente llegó a su fin: Ahora la liderará Oriente

El presidente de Rusia, por su parte, señaló que el tándem de política exterior entre Moscú y Beijing juega un papel clave para garantizar la estabilidad global y regional.

“Juntos defendemos la formación de un orden mundial justo, democrático y multipolar basado en el derecho internacional y el papel central de la ONU , y no en algunas reglas que alguien ha ideado y está tratando de imponer a otros, sin siquiera explicar. qué es”, dijo Putin.

China está lista, junto con Rusia, para poner al mundo en el camino del desarrollo sostenible, dijo el presidente chino, Xi Jinping, en una reunión con Vladimir Putin:

Frente a los cambios colosales de nuestro tiempo a escala global, sin precedentes en la historia de nuestro tiempo, estamos listos con nuestros colegas rusos para dar el ejemplo de una potencia mundial responsable y desempeñar un papel de liderazgo en poner un cambio tan rápido cambiando el mundo en un camino de desarrollo sostenible y positivo

También expresó su disposición a intercambiar puntos de vista con Putin sobre la agenda internacional y sobre temas de interés mutuo.

