"Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era de los empresarios, y ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar, y les quiero decir algo: si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo", cerró ese fragmento de un discuro que duró una hora y media.