Como idea general, esto no movió el amperímetro en la vicepresidente porque hay un núcelo duro que la acompaña. Pero, sin lugar a dudas, no logró favorecerla pese a ocupar el lugar de víctima; no logró capitalizar ni revertir la escena en la que está. Eso te explica un poco el cambio de posicionamiento del gobierno, que tuvo que convocar al diálogo

Tras las encuestas, el FDT y JXC quedaron en off side

Luego de los focus group y los primeros resultados de encuestas nacionales, ambas coaliciones debieron retroceder: el oficialismo se vio obligado a convocar al diálogo mientras la oposición endureció su postura, pese a haberse solidarizado desde un primer momento.

Ahora, en medio de la organización de la misa en la Basílica de Luján, el expresidente Mauricio Macri sorprendió al denunciar en sede judicial que él también es víctima de amenazas de muerte a través de las redes sociales, algo que en Juntos por el Cambio genera desconfianza y algunos se animan a preguntarse por lo bajo: ¿terminará aceptando la invitación e irá como ocurrió en medio de la transición del 2019?

Lo cierto es que tanto los K como los M ahora apuntan contra los libertarios y el discurso del diputado nacional Javier Milei, quien los tilda de "zurdos de mierda".

Si bien la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo no logran atar cabos para confirmar que hay detrás células terroristas, el kirchnerismo insiste desde los medios, pero en el propio oficialismo se filtran grietas porque el titular de la AFI, Agustín Rossi, ya dijo que se trató de un "lobo solitario".

¿Logrará, el Papa Francisco, cerrar la grieta?

