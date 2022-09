De Kiev a Choele Choel, la cantidad de OVNIS es excesiva

"Los cielos de Kiev estarían albergando algo más que aviones rusos: científicos del Observatorio Astronómico Principal de Kiev dividieron el fenómeno que observaron en dos categorías diferentes: cósmicos y fantasmas", publica en su página web.

kiev.jpg La foto ilustrativa que publica la 'DW' para hablar de los OVNIS en los cielos de Kiev.

"(...) astrónomos y científicos del país afirman haber descubierto que los cielos de Kiev albergan algo más que aviones rusos: un número desmesurado de objetos voladores no identificados (OVNIs), según un nuevo artículo publicado por el Observatorio Astronómico Principal de Kiev en coordinación con la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania.

"Los vemos por todas partes", dice la investigación. "Observamos un número importante de objetos cuya naturaleza no está clara"", agrega el documento según el medio.

El informe, publicado en arxiv.org, no menciona específicamente la guerra. No obstante, Estados Unidos lleva mucho tiempo sugiriendo, conjeturando y advirtiendo que ciertos OVNIs pueden ser equipos de última generación "desplegados por China, Rusia, otra nación o una entidad no gubernamental", según se lee en un informe de 2021 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI)."

Dos tipos de OVNIs: cósmicos y fantasmas

Según publica el artículo, los científicos dividieron el fenómeno que observaron en dos categorías diferentes: cósmicos y fantasmas: "Observamos que los cósmicos son objetos luminosos, más brillantes que el fondo del cielo. Llamamos a estas naves con nombres de pájaros (vencejo, halcón, águila)", dice el documento. Los "fantasmas", por su parte, son objetos de alto contraste con "un cuerpo completamente negro que no emite y absorbe toda la radiación que cae sobre él", afirmaron.

Para llegar a los avistamientos y a estas conclusiones, los astrónomos ucranianos vigilaron los objetos de movimiento rápido y baja visibilidad en el cielo diurno de Kiev y los pueblos de los alrededores. En concreto, utilizaron cámaras especialmente calibradas en dos estaciones meteorológicas de Kiev y Vinarivka, un pueblo situado a unos 120 kilómetros al sur.

OVNIs: "No pueden identificarse científicamente"

Los astrónomos observaron docenas de objetos "que no pueden identificarse científicamente como fenómenos naturales conocidos", según el informe. También afirmaron que los OVNIs son muy rápidos, y es muy difícil tomar fotografías. "Hemos desarrollado una técnica de observación especial, teniendo en cuenta las altas velocidades de los objetos observados", dijeron los investigadores, quienes si bien no especularon sobre qué pueden ser estos OVNIs, se centraron en los métodos y cálculos utilizados para detectar los objetos.

Y a pesar de que la explicación obvia sigue siendo que se trata de misiles, cohetes u otros elementos relacionados con la guerra, los científicos sostienen que su naturaleza "no está clara"...

Quizás la respuesta al misterio la puede dar un informe del ODNI, el cual da otras posibles explicaciones a los "fenómenos aéreos no identificados" o UAP, como llaman a los OVNIs las agencias gubernamentales de Estados Unidos. Entre las posibilidades estipuladas por el informe está el "desorden aéreo", como pájaros y globos; fenómenos atmosféricos, como cristales de hielo; o proyectos gubernamentales clasificados, según informa 'Live Science'.

Independientemente de lo que puedan llegar a ser estos OVNIs, el documento de Ucrania es particularmente notable porque no solo muestra que la ciencia ha seguido ocurriendo durante la guerra, sino que también explica que ha habido muchos avistamientos.

Renovado interés por los ovnis

El interés público por los OVNIs ha vuelto a aumentar en los últimos años. En especial por el Departamento de Defensa de Estados Unidos que recientemente dijo que ha detectado algunos objetos voladores "claramente artificiales" de origen desconocido, que, según dijo, podrían suponer un peligro.

Recientemente, el Gobierno, que desclasificó algunas imágenes, reveló que existen más filmaciones militares de encuentros con UAP, aunque el Departamento de Defensa no las publicará debido a "preocupaciones de seguridad nacional".

Ovnis en Bariloche

En la Argentina, lejos de los enfrentamientos y las preocupaciones bélicas, el misterio recayó sobre 3 comandantes aéreos de Aerolíneas Argentinas, que manifestaron que mientras volaban hacia Bariloche se encontraron con dos misteriosos Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) a pocos metros de ellos.

El hecho ocurrió este viernes por la noche entre las 23 y las 23.30, según detallaron.

Por un momento pensaron que se podría tratar de los satélites de la empresa Starlink de Elon Musk, pero más tarde descubrieron que dichos objetos pasaron por el cielo alrededor de las 22.45, mucho antes del encuentro con los supuestos platos voladores.

Según informaron los pilotos, el contacto con los OVNIS se dio cerca de la localidad de Choele Choel, Río Negro. Se trataba de dos vuelos que iban al sur del país y otro hacia Buenos Aires. Por un lado, el Boeing 737-76N, que cubría el servicio ARG 1932 y un Boeing 737-8SH que cumplía el vuelo regular ARG 1928.

Con respecto al avión con destino a Ezeiza, el Boeing 737-88 volaba a 33.000 pies.

Esa misma noche se registró una conversación donde uno de los comandantes menciona haber visto "el OVNI de Polanco", en referencia a su colega Jorge Polanco. Al rato, uno de sus colegas respondió: "estaba a punto de preguntar lo mismo".

En las conversaciones, que fueron corroboradas como verídicas por parte de Aerolíneas Argentinas, se puede escuchar a los pilotos extrañados preguntándose si estaban viendo el mismo evento. Y efectivamente, desde las tres aeronaves podían divisarse estos dos objetos lumínicos de naturaleza desconocida.

Según las imágenes compartidas, por momentos se pueden ver tres luces blancas que "aparecen y desaparecen", que "suben y bajan", algo imposible de imitar por naves del tamaño de un Boeing 737.

Uno de los comandantes aéreos aseguró que "la Luna está para el Este, pero esto (por el OVNI) se encuentra un poco debajo de la Cruz del Sur". Luego señalaron: "estamos viendo el espectáculo acá, es increíble".

Más noticias de Urgente24

Un gastroenterólogo revela lo peor que ocultan estos alimentos

Apuraron al FdT con humedales y los nervios de Juan Cabandié

En Washington le cortaron la cabeza a Sergio Chodos (FMI)

Sergio Massa busca Presupuesto 2023, revancha de 2022