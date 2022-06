Milagro del BCRA pero con un dólar MEP arriba de $250

¿Milagro BCRA?

Con la fuerte restricción a los importadores, el BCRA pudo marcar cierta dominancia en el Mercado Único y Libre de Cambios -MULC-, razón por la cual, hoy puedo hacerse de US$ 530 millones. Este resultado le permitió en junio totalizar compras por unos US$ 950 millones y en el año acumula ahora unos US$ 1.800 millones de compras netas en el mercado. Haciendo que de esta forma, se pueda lograr cumplir la meta del FMI para el segundo trimestre de acumulación de reservas -US$ 3.450 millones-

A pesar de esto, el analista económico y de mercados, Salvador Di Stefano, advierte que:

El doble camino para ingresar dólares a $ 125 o $ 250 por dólar debería unificarse y tendríamos que tener un solo tipo de cambio, de esta forma los que desearían ingresar dólares al país lo harían por el camino del Mercado Único y Libre de Cambios y esto fortalecía las reservas, el gobierno debería someterse a la voluntad del pueblo y quienes desean migrar hacerlo sin ningún tipo de inconveniente.

y que:

Probablemente, antes de liberar el mercado cambiario el gobierno debería dejar de tener déficit fiscal, para de esta forma no engrosar los pasivos monetarios del Banco Central y la deuda de la Tesorería, que hoy asciende a $ 23.250.000 millones.

Tal es así que el economista, Agustín Etchebarne, destacaba:

La deuda del central está explotando. Estamos ya en un proceso pre hiperinflacionario 163% de la base monetaria. El gráfico asusta, la gente se asusta, se escapa el dólar y el gobierno sigue dando manotazos de ahogado. Recomendación: cuiden sus ahorros…

image.png

Agencias de viaje a salvo...

De acuerdo con el sitio IProfesional, si bien las agencias de viaje mayoristas se alertaron ante la disposición que tomó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre la ampliación de las empresas que tienen restricciones al acceso de dólares, el titular del organismo Miguel Pesce aclaró que este sector queda por fuera de las limitaciones.

Las compañías de turismo vieron en alerta las vacaciones de invierno, dado a la demanda que estas significan. De hecho, ante la incertidumbre, decidieron suspender el cobro de sus servicios en pesos, advirtiendo que sólo aceptarían dólares.

Sin embargo, el panorama fue aclarado cuando desde el BCRA aseguraron que el código de Turismo quedaba exceptuado de las limitaciones.

