Miguel Pesce desequilibra, trae más desconfianza y más pesos

https://twitter.com/carod2015/status/1572298086218711047 Esta sucia maniobra destruye la poca credibilid que quedaba en las autoridades monetarias y les limita la posibilidad de seguir "innovando" en materia de política cambiaria. https://t.co/A3CxCjx91A — Carlos Rodriguez (@carod2015) September 20, 2022

Y es que en las primeras 2 horas de la apertura del mercado no se había liquidado absolutamente nada, luego se estabilizó y alcanzo niveles promedio. En la jornada de hoy, el dólar soja aportó cerca de US$ 335 millones de los cuales el BCRA pudo finalizar en el MULC con compras por US$ 180 millones. Gracias a esto, la entidad acumula en el mes un saldo positivo por unos US$ 2.538 millones y el dólar soja lleva ingresando, en lo que va del mes, unos US$ 4.212 millones, aproximadamente.