Mendoza: Ofensiva minera de Alfredo Cornejo y José Luis Manzano

Por su parte, el analista minero Mazumdar elogió las iniciativas del Gobierno de Mendoza en el Distrito Minero Occidental de Malargüe.

Mendoza quiere las mismas ventajas que tiene Salta, que tiene Jujuy, que está llegando a San Juan, sin tener una mina importante de cobre produciendo.

José Luis Manzano

En Canadá el presidente de Integra Capital dijo que las medidas macroeconómicas de Javier Milei y la seguridad jurídica, podrán convertir a la Argentina "en un proveedor minero confiable".

Manzano participa de Prospectors & Developers Association of Canada, al igual que el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Jimena Latorre.

Él aseguró que la minería y la protección del ambiente "no son incompatibles", y que los líderes "no deben guiarse por las redes sociales al avanzar en materia minera".

Manzano le reclamó a USA que incluya al cobre y al litio argentino en la ley de Joe Biden para minerales críticos.

Manzano, accionista de Grupo UNO, fue entrevistado por Diario UNO de la ciudad de Mendoza:

-¿Cómo ve a la Argentina en materia minera a partir de la asunción de Javier Milei como presidente?

-Hay mucho optimismo. Las medidas macroeconómicas apuntan a la estabilidad económica, que genera expectativas de inversiones. El nuevo gobierno ha reinsertado al país en la expectativa de inversión. En el sector minero, Argentina puede ser proveedor de gran importancia para el mundo. Argentina tiene cobre, litio y tierra rara; es decir, los tres elementos centrales de la transición energética.

-¿Qué ha pasado con la minería en las provincias?

-Las provincias tienen una larga tradición en esto de atraer inversiones de desarrollo minero, y lo que no se ha desarrollado no tiene que ver con las provincias sino con las condiciones de riesgo país, que se están corrigiendo en el sentido correcto. Estamos invirtiendo y exportando zinc, plomo y plata y estamos perforando para litio; también estamos construyendo una mina de potasio que, creemos, va a funcionar muy bien.

-Se ha dicho que Argentina es un país minero pero sin minería, ¿qué opina?

-Esto tiene que ver con la política macroeconómica. Argentina aprobó, en la década del '90, un Código de Minería que facilitó las inversiones por estabilidad fiscal y protagonismo del sector privado con el control y la regulación del Estado. Pero después hubo mucha intervención estatal y muchos cambios y tironeos en el marco jurídico. Y aunque el Código de Minería no fue alterado, la política cambiaria y el control de cambio durante tanto tiempo complicaron todo. Cuando hay control de cambio y las empresas no pueden pagar sus deudas ni sus dividendos, la inversión viene en cuentagotas para preservar los proyectos mineros pero no es la inversión suficiente para construir los proyectos y crear miles de empleos.

-¿Qué piensa de la mala prensa que tiene la minería a cielo abierto en Argentina, especialmente a través de las redes?

-La mejor recomendación es no mirar redes sociales al respecto porque nadie tiene buena prensa en las redes sociales. Hay ciencia y normas regulatorias en países mineros como Canadá, donde estamos ahora, o en Australia, con normas de respeto al medio ambiente. No hay incompatibilidad entre minería y ambiente.

Y hablemos de la diferencia de empleos: en el interior de Argentina se paga hasta $220.000 al empleado de comercio o del agro; sin embargo, un empleo en minería o petróleo paga hasta $800.000 y $1 millón con cierta preparación técnica. ¿De dónde saldrán los empleos con salarios suficientes para enviar a los hijos a la universidad y que se reciban para ejercer en industrias competitivas?

