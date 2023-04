Los motivos de la inflación de marzo, según Economía

De cara a este mes, Rubinstein señaló que "varios de estos factores esperamos no estén presentes en abril, de modo que esperaríamos un descenso de cierta magnitud en el índice general". En este sentido se había expresado más temprano la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. No obstante, la funcionaria había incluido la guerra en Ucrania como uno de los motores inflacionarios de marzo, algo que no fue considerado en el comunicado del Palacio de Hacienda. Por otro lado el funcionario de Economía fue más cauto respecto a la evolución del índice de aquí en más mientras que la vocera sostuvo que "la mayoría de los análisis nos muestran que este fue el peor momento y que comenzó una tendencia a la baja que esperamos ver reflejada próximamente",