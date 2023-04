Live Blog Post

Florencia Kirchner no se queda con los brazos cruzados

Debido a que Canosa y Di Marco hablaban de la anorexia, la cual es considerada una enfermedad muy grave, además de opinar sobre las razones que la provocan. Ante esto la periodista aseguró que, en el caso de la hija de la vicepresidenta, tenía que ver con “la falta de nutrición materna”.

Por lo tanto Florencia, en su posteo, sostuvo que “ante estos ataques que golpean en padecimientos sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personalísimos, he instruido a mis abogados para que inicien todas las acciones legales que correspondan. En democracia no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando".