Supuesto video: Ramiro Marra contra medio vinculado a la AFI

Marra en A24 habló de la extorsión:

image.png Una de las primeras publicaciones de Marra sobre el tema.

Marra contó lo sucedido en el programa A24, donde fue entrevistado por la periodista Marcela Pagano. “Me escribieron para decirme que anda circulando un video mío en el que estoy con unas chicas. Parece una extorsión. Me lo tomé con gracia. No les seguí el juego ”, dijo Marra, quien agregó que no tiene nada que ocultar y que se trata de una opereta para desprestigiarlo.