El escenario electoral está entrando en una dinámica muy delicada: la crisis inflacionaria no cede -consultoras hablan de marzo promediando el 7%-; el dólar se ubica por encima de $400 y eso alimenta especulaciones muy traumáticas, más allá de toda la explicación de la nominalidad vs. inflación; el consumo empieza a caer; los aumentos de servicios y tarifas no dan respiro a la clase media y el impacto de la histórica sequía empeoró todo tipo de pronósticos, profundizado ahora por Moody’s que advierte al mercado que la Argentina ya se ubica en un default técnico.