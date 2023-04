Live Blog Post

Qué dicen los chats de WhatsApp

Lía, la persona cercana al empresario, declaró en el expediente por femicidio a cargo del fiscal Santiago Vismara y mantuvo chats con Sáenz Valiente, las cuales ahora son parte de la causa.

Según Infobae, la mujer se retiró antes de la muerte de Emmily. Tras irse, comenzó a escribirle al empresario. Esto ocurrió a las 9:30 am donde Lía le reprochaba al empresario, a través de un audio de 3 minutos por WhastApp, sobre la víctima:

“Sácale el demonio al engendro ese. ¿Qué le pasó? ¿Se exorcizó? ¿Se transformó? No se entiende lo que pasó. No me explicaste nada. Malísimo. Una psiquiátrica demente. Te voy a visitar a vos y me tengo que fumar a una desquiciada. O sea, ¿de dónde la sacaste? Y la otra que es la amiga. Una más chapa que la otra. No sé de dónde mierda las sacás. Increíble cómo me tuve que ir de tu casa”.