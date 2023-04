Reaparece Michetti

En malestar en el PRO por la decisión y la forma que eligió Horacio Rodríguez Larreta de convocar a elecciones en la Ciudad sigue sumándole rechazos y adversarios internos. Ahora reapareció la exvicepresidenta Gabriela Michetti, casi en silencio desde que Cambiemos dejara el Gobierno en 2019.

“Así no se pueden hacer las cosas”, se quejó Michetti, histórica rival de Larreta en la interna del PRO porteño en las épocas de Mauricio Macri como jefe de gobierno.

“Lo que pasó esta vez me pareció grave porque en el fondo yo me siento una de las fundadoras del PRO y ahí sí me parece que hay que salir a defender la esencia de nuestro proyecto, porque fue y es muy importante”, dijo Michetti en declaraciones a Radio Continental.

“Me parece que así no se pueden hacer las cosas, esto ya pasó de castaño claro. Me parece que estamos en otro tono. No consultar a nadie y hacer un cambio en una regla electoral nada menos que durante un año electoral, todo el mundo en la política sabe que no se hace”, agregó.

“Es como ir a jugar al fútbol y que cuando salgas a la cancha te cambien las reglas”, ilustró.

Pero Michetti rescató algo positivo, la boleta única: “La herramienta yo no la cuestiono para nada porque soy una de las impulsoras y me parece buena, pero de esta manera no lo es”.

Luego, retomo sus críticas: “Si esa herramienta no se podía aplicar [en aquella oportunidad] por falta de tiempo ahora tampoco y encima la vas a hacer conjunta con la nacional que ya de por sí no es amigable para la gente. Es un engorro”.

“De esta manera, lo único que estamos haciendo es desperdiciar la herramienta que es lo peor que podíamos hacer, porque la boleta única es algo amigable para la gente. Esto se tendría que haber hecho de otra manera y no como un jueguito que le sirve a Rodríguez Larreta en su alianza con Martín Lousteau”, disparó.

