Ley de Presupuesto 2023: Dibujo, polémica y ¿acuerdo?

massa-georgieva-fmi.jpg Sergio Massa y Kristalina Georgieva: esta imagen deberá corroborarse en el Presupuesto 2023.

La Teoría

Es crucial entender la importancia de lo que se vota en el Congreso porque marca la agenda del próximo año. Es cierto que nuestros políticos de turno, dada la evidente ignorancia (o desinterés) que exhiben, no leen el trabajo de más de 70 páginas, y menos los anexos, y sólo dedicarán su atención a las proyecciones que no se cumplirán pero es lo más fácil para postear en las redes sociales, y en privado a algunos asuntos en particular. No obstante, si se tomaran su trabajo en serio podrían exigir más o abrir un debate acerca de los caminos a seguir.