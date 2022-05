La red de Ethereum 2.0 se bifurca involuntariamente

image.png

image.png

Para entender mejor lo ocurrido, hay que saber que, en de una red blockchain, cada bloque minado posee información sobre el número (cabecera) del bloque anterior. Cuando se produce una reorganización, significa que no existe un encadenamiento entre bloques, debido a que un bloque no está apuntando directamente al bloque anterior. En el caso del incidente actual, como se observa en la imagen anterior, el bloque apuntaba a uno que estaba 7 bloques atrás

Cómo afecta esto a los usuarios

Dado que la red de Ethereum 2.0 aún no se encuentra validando transacciones (y no lo hará hasta que no ocurra la fusión), los usuarios de Ethereum no notaron ningún tipo de irregularidad. Sin embargo, en una red operativa, una reorganización significa que las transacciones que se validaron en los bloques rechazados, se cancelan.

Las reorganizaciones pueden considerarse un comportamiento habitual, de 1 bloque, o incluso 2. No obstante, como el propio Kölppelmann señala, las reorganizaciones de 7 bloques no deberían existir, y los desarrolladores deberían tomar medidas que contrarresten estos escenarios. En este caso, Tsao comentó:

estoy seguro de que veremos menos de esto cuando se actualicen más nodos para la versión habilitada para el boost estoy seguro de que veremos menos de esto cuando se actualicen más nodos para la versión habilitada para el boost

