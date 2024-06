La promesa de Caputo sobre el impuesto país

Compra de moneda extranjera para ahorro: Incluye cheques de viajero.

Pago de obligaciones en moneda extranjera: Para adquisición de servicios personales, culturales y recreativos en el exterior (excluyendo educación); importación de mercaderías no exentas; servicios indicados en el anexo II del Decreto 99/2019; servicios de fletes y transporte por operaciones de importación o exportación.

Repatriación de inversiones de portafolio de No Residentes : Generadas por cobros en el país de utilidades y dividendos recibidos desde el 1° de septiembre de 2019.

: Generadas por cobros en el país de utilidades y dividendos recibidos desde el 1° de septiembre de 2019. Suscripción en pesos de bonos o títulos emitidos en dólares por el BCRA: Para quienes tengan deudas por importaciones de bienes no exentos con registro aduanero hasta el 12 de diciembre de 2023.

Para quienes tengan deudas por importaciones de bienes no exentos con registro aduanero hasta el 12 de diciembre de 2023. Suscripción en pesos de BOPREAL o Títulos Emitidos por el BCRA: Para pago de utilidades o repatriación de inversiones de no residentes.

Para pago de utilidades o repatriación de inversiones de no residentes. Cambio de moneda extranjera a través de entidades financieras: Para pago de bienes o servicios en el exterior, incluyendo tarjetas de crédito, débito o cualquier otro medio de pago equivalente, así como extracciones o adelantos en efectivo en el exterior.

Para pago de bienes o servicios en el exterior, incluyendo tarjetas de crédito, débito o cualquier otro medio de pago equivalente, así como extracciones o adelantos en efectivo en el exterior. Pago de servicios contratados a través de agencias de viajes y turismo del país: Incluye servicios de transporte de pasajeros al extranjero. No aplica a servicios de transporte terrestre a países limítrofes.

Con esta reducción, el Gobierno busca equilibrar los beneficios para las empresas importadoras y los consumidores, sin desatender la competencia con la producción nacional.

Asimismo, Caputo afirmó que la inflación continuará descendiendo: "Creemos que la inflación de mayo va a estar por debajo de 5%. Hace no mucho más de dos meses me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Y llegó a un dígito en abril", expresó.

Sobre la controvertida Ley de Bases, remarcó que es beneficiosa para la sociedad y consideró que es algo que "una parte de la sociedad sabe", la cual no la aprueba por esa razón.

En ese sentido, el ministro advirtió que "el único objetivo que tiene parte de la oposición es derrocar este Gobierno".

Según el economista Roberto Cachanosky, sin impuesto país Argentina hubiera entrado en rojo a partir de febrero de 2024.

Si cayera el cepo, no habría que abonarlo más. Un nuevo motivo para no tocar el actual statu quo cambiario.

El cepo seguirá

Tal como informó Urgente24 en: Luis Caputo: no estamos aún listos para salir del cepo cambiario

“A nosotros no nos corre el cepo. Lo más importante es no hacer macanas. Es salir cuando estemos seguros de que no le vamos a generar un problema a la gente. Pensar que se podía salir en diciembre es no entender nada de lo que era la estructura de stocks. Hubiera sido una calamidad. En enero era una pésima idea, en febrero también y hasta mayo sería inapropiado. Hemos corregido un montón. Estamos mucho mejor que en diciembre pero todavía no estamos listos” confesó Luis Caputo.

El ministro de Economía cometió dos "sincericidos" consecutivos:

1-Aceptó que la motosierra le pegó especialmente a un sector de la sociedad: " El ajuste pegó más en la clase media"

2- Dijo que era "una obviedad" que la desocupación iba a subir por el plan de ajuste.

Luis Caputo, aseguró "es una obviedad que iba a subir la desocupación"

Al ser consultado por la desocupación en una entrevista con Luis Majul, el ministro de Economía aclaró que sabían que se iba a elevar la desocupación: "quién podía pensar que podíamos salir de eso en 6… pic.twitter.com/w7K7hWMXeh — Data Diario (@DataDiario) June 10, 2024



Al ser consultado por la desocupación en una entrevista con Luis Majul, el ministro de Economía aclaró que sabían que se iba a elevar la desocupación: “quién podía pensar que podíamos salir de eso en 6… pic.twitter.com/w7K7hWMXeh — Data Diario (@DataDiario) June 10, 2024

