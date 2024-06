Argentina Makeup: A la Administración Milei le fascina el maquillaje

Stock de reservas estancado

##"Hacia delante se advierten dificultades para seguir acumulando reservas del Banco Central, lo que es un limitante para la liberación de restricciones cambiarias. En primer lugar, desde mayo las importaciones ingresadas son equivalentes a las pagadas. Además, hay que empezar a hacer frente a las primeras cuotas del Bopreal serie II desde julio (US$ 1.000 millones en el semestre). Asimismo, de mantenerse el dólar blend (80/20), el superávit comercial (US$ 11.800 millones estimado entre junio y diciembre) no se traduce en superávit cambiario, ya que resulta muy similar al 20% de las exportaciones que se liquidan en los mercados financieros (US$ 9.300 millones en el mismo período). (...) Además, otras partidas revelan erogaciones netas, siendo que se deberán realizar pagos a tenedores de bonos soberanos en julio por US$ 2.600 millones (de los cuales una parte se encuentra en manos del sector público)."

## "En definitiva, la mejora en el stock de reservas internacionales se encuentra virtualmente estancada y con dificultades hacia delante. Además, la baja en los pasivos monetarios debe matizarse, mientras la tasa de interés alimentó la demanda de divisas, presionando sobre la brecha. Aún más, la reciente suba de los dólares financieros dificulta la eliminación del dólar blend. En este marco, si bien se llevó adelante una política económica más racional con astringencia monetaria, acumulación de reservas y consolidación fiscal, aún resta camino por recorrer y una salida ordenada del cepo aún no se vislumbra cercana."

De este modo, la actual coyuntura requiere de la defensa del déficit fiscal 0 como ancla, para quebrar la inercia de años con abuso de emisión monetaria y/o de endeudamiento. De este modo, la actual coyuntura requiere de la defensa del déficit fiscal 0 como ancla, para quebrar la inercia de años con abuso de emisión monetaria y/o de endeudamiento.

