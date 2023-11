Fundación Capital: Rescatando a Raúl Baglini 1986

"El punto de partida es muy débil: reservas netas por – US$ 10.000 millones, stock de deuda comercial por US$ 50.000 millones y vencimientos en moneda extranjera por unos US$ 4.500 millones entre diciembre y febrero. A la vez, si se quisieran rescatar los pasivos remunerados (Leliqs y pases), habría que conseguir unos US$ 26.000 millones adicionales ($24 billones al CCL)."

"Vale aclarar que, en un escenario de fuerte ajuste fiscal, sin asistencia monetaria del BCRA al Tesoro y con una inflación moderándose, los pasivos remunerados pueden no ser un problema (por menor devengamiento y espacio para liberar leliqs contra demanda de dinero y crédito)."

