Francisco, hay que decirle la verdad a Juan Grabois

Irresponsables

Si el Fondo Monetario acompaña o no, si contribuye o no al desborde de metas fiscales, no es el tema de fondo en el debate necesario.

Por un lado, todo lo que sucede en materia de ingresos es consecuencia de la inflación, cuyo origen el Gobierno no quiere reconocer. Horas atrás el gobernador de la Provincia de Buenos Airex, Axel Kicillof, insistió en la mentira que le ha contado a Cristina Fernández de Kirchner, acerca de que la inflación no es un fenomeno monetario.

https://twitter.com/Kicillofok/status/1523728930251091968 Las palabras de @CFKArgentina en Chaco desataron nuevamente una avalancha de respuestas de nuestros monetaristas frustrados. Insisten con asociar a la inflación mecánicamente con la emisión monetaria. — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 9, 2022

Una aberración lo de Kicillof porque, entonces, que imprima la cantidad de dinero que necesita cada individuo para "garantizar las condiciones más básicas de la vida", y se termió el problema. Si sigue existiendo la pobreza en la Argentina es culpa de Axel Kicillof, entonces, quien quiere que lo reelijan gobernador de la Provincia de Buenos Aires....

inflacion.jpg Y Axel Kicillof insiste....

Entonces,

el Frente de Todos no quiere resolver la inflación, al negarle su origen monetario,

por lo tanto no resuelve la desvalorización de la moneda,

por lo tanto, provoca que los individuos tengan cada día menos capacidad adquisitiva.

Es el origen de o pauperizacion o pobreza o marginalidad.

Pero sucede algo más en todo esto: la reforma laboral que nadie quiere afrontar en el Frente de Todos. El actual sistema es oneroso para el empleador. La sociedad dice que quiere más empleo pero castiga al que cumple el deseo.

Un ejemplo cualquiera: ¿por qué cree el genio de Grabois que quienes filman hoy día prefieren hacerlo en Uruguay antes que en la Argentina, cuando todos los bienes son más caros en Uruguay que en la Argentina?

Los impuestos al trabajo son excesivos en la Argentina y algo peor aún: su consecuencia, en parte, es que el 50% de los trabajadores ya no se encuentren sindicalizados. Pero el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, va a un plenario sindical a reafirmar su promesa, en forma implícita, de que no habrá reforma laboral alguna.

Entonces, si el oficialismo no baja la inflación y no reforma la contratación de empleo nuevo ¿será que quiere resolver todo el problema acumulando impuestos sobre quienes generan la actividad económica declinante en la Argentina?

El planteo de Grabois es voluntarista, desinformado e irreal. La culpa es de 'Pajarito', quien debe haberle regalado mucho disfrazado de Papá Noel, y su hijo creyó que el circo era verdadero.

