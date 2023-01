¿FED sube tasa al 5%? BlackRock, Fidelity y JP Morgan apoyan

“Sigue apareciendo el mismo patrón, con inversionistas aferrándose a cualquier dato que parezca mostrar que la economía se está enfriando, solo para ver sus esperanzas frustradas por los formuladores de políticas que claramente creen que el trabajo de romper la inflación está lejos de terminar”, dijo a Bloomberg, Susannah Streeter, senior analista de inversiones y mercados en Hargreaves Lansdown.

image.png

BlackRock, Fidelity y JP Morgan piden más tasa

Algunas de las administradoras de activos más grandes del mundo, como BlackRock Inc., Fidelity Investments y Carmignac, advierten que los mercados están subestimando tanto la inflación como el pico final de las tasas de EE. UU., al igual que hace un año.

“La inflación llegó para quedarse”, dijo a BBG Frederic Leroux, miembro del comité de inversiones y jefe del equipo de activos cruzados en el administrador de activos francés Carmignac de €44 mil millones, en una entrevista telefónica. “Después de la crisis, los banqueros centrales pensaron que podían decidir el nivel de las tasas de interés. En los últimos dos años se dieron cuenta de que no lo hacen: la inflación sí”.

Agregó que uno de los mayores errores de precios en el mercado actual es la expectativa de que la inflación baje a 2.5% el próximo año, antes de agregar que el mundo está entrando en un ciclo macroeconómico comparable al de 1966 y 1980. Ese período vio choques energéticos que impulsaron La inflación estadounidense en dos dígitos dos veces.

Jamie Dimon dijo que es posible que los aumentos de tasas de la Reserva Federal deban ir más allá de lo que se espera actualmente, pero está a favor de una pausa para ver el impacto total de los aumentos del año pasado.

image.png

Hay un 50% de posibilidades de que las expectativas actuales sean correctas al suponer que la Fed aumentará su tasa de referencia a alrededor del 5%, y un 50% de posibilidades de que el banco central tenga que subir al 6%, dijo el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co. en una entrevista transmitida el martes por Fox Business.

Estoy del lado de que puede que no sea suficiente. Estábamos un poco lentos para ponernos en marcha. Se puso al día. No creo que haya ningún daño por esperar tres o seis meses Estoy del lado de que puede que no sea suficiente. Estábamos un poco lentos para ponernos en marcha. Se puso al día. No creo que haya ningún daño por esperar tres o seis meses

“Es poco probable que los bancos centrales acudan al rescate con rápidos recortes de tasas en las recesiones que diseñaron para reducir la inflación a los objetivos de política. En todo caso, las tasas de política pueden permanecer más altas durante más tiempo de lo que espera el mercado”, escribió la semana pasada un equipo de analistas que incluye a Jean Boivin, director del Instituto de Inversiones de BlackRock.

image.png

El director de macro global de Fidelity Investments, Jurrien Timmer, dijo a Bloomberg que la inflación sigue siendo un riesgo clave para los mercados, ya que la Fed ha dejado en claro repetidamente que quiere que la medida baje hasta el objetivo del 2%, no solo una desaceleración en crecimiento de precios

No todos los fondos están de acuerdo, por supuesto. El gestor de activos holandés Robeco, con 246.000 millones de euros bajo gestión, considera que 2023 será el pico de tipos, el dólar y también la inflación. Esto se debe principalmente a sus expectativas de una recesión y la incapacidad de los responsables políticos para diseñar un aterrizaje suave, que cree que provocará recortes de tasas.

Recordemos que el dólar estadounidense cayó el lunes (9/01) a un mínimo de siete meses frente al euro, ya que los operadores apostaron a que los datos económicos recientes impulsarían a la Reserva Federal a reducir el ritmo de los aumentos de las tasas de interés, en una nueva presión del mercado para subir las tasas, mientras que las monedas más riesgosas se beneficiaron de China tras reabrir sus fronteras.

"Hay mucha gente mirando los futuros de los fondos de la Reserva Federal y parece que podríamos tener una subida de tipos en febrero y luego posiblemente un recorte de tipos a finales de año y creo que eso allana el camino para mucha gente a la hora de apostar contra el dólar", dijo a Reuters Edward Moya, analista senior de mercados de Oanda.

Los futuros de fondos federales muestran que los inversores creen que el resultado más probable para la reunión de febrero de la Fed es un aumento de 25 puntos básicos.

"El llamado de consenso es que al final del año el dólar estará mucho más bajo y mucha gente está tratando de adelantarse a ese comercio", dijo Moya.

Más contenidos en Urgente24

Alberto bajó a Aracre y Página12 junta firmas para echarlo

Juicio a la Corte: JxC va al show del FdT y se traban todas las leyes

Rubinstein le arruinó la tapa de Noticias a Dal Poggetto por dólar e inflación

Juntos por el Cambio no despega y se puede quedar sin pista

Juicio a la Corte: JxC va al show del FdT y se traban todas las leyes