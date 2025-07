Entre la intervención y la licitación del Tesoro el dólar superó los $1.300

Para Arriazu, el gobierno frenará al dólar

El economista Ricardo Arriazu -uno de los más escuchados por Milei- afirma que el Gobierno nacional no permitirá que el dólar pase los $ 1.300 y consideró que tiene las herramientas para cumplir con este objetivo: “El Central no va a dejar que el tipo de cambio suba mucho más allá de $1.300 usando todos los instrumentos que tenga”, anticipó, aunque por el momento –pasado el mediodía de este martes- no lo estaría logrando.