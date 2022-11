UIA: Ni congelar ni amenazar es la salida...

"Seamos pragmáticos y heterodoxos, pero concretos y resolutivos. Bajar la inflación empieza por equilibrio fiscal, el tema monetario y trabajar en un Estado ordenado y que el privado pueda desarrollarse sin burocracia", reclamó el también titular de la COPAL.

Precios Daniel Funes de Rioja criticó el nuevo congelamiento de precios.

Por otro lado, Daniel Funes de Rioja aseguró también que el nuevo sistema de liberar las importaciones para las empresas que compren con sus propios dólares, puede generar un "aumento de los costos" que se traslade al precio final que pagan los consumidores.

"Tenemos un problema de insumos importados. No queremos bajar la producción y que haya un problema de abastecimiento. Comprar con dólares propios impactaría en los costos. Hay incrementos de logística, laborales, insumos nacionales e importados", señaló en diálogo con 'Radio Mitre'. La novedad es que la aprobación se conseguirá en este caso de manera automática y no a través del actual sistema de importaciones SIRA.

Congelamiento de precios

El dirigente empresarial subrayó también que la forma para bajar los precios es arreglar la macroeconomía e insistió en no congelar precios: "No se trata de congelamientos sino de búsqueda de acuerdos. Me enteré del congelamiento por los diarios. Hablar de congelamientos es ilógico. Acuerdo de precios hay en Precios Cuidados. El congelamiento es ilógico con este nivel de inflación".

"Los alimentos se producen para que se consuman. La esencia es el mercado interno. No se produce para acumular stock. Hay que hablar del gasto fiscal, la emisión monetaria y promover exportaciones", sostuvo.

Asimismo, remarcó el fuerte componente impositivo que contienen los alimentos y pidió que el Gobierno "encarrile un diálogo, que se arbitren soluciones que permitan sobrevivir a las empresas, sino solo va a sobrevivir la economía informal".

Más noticias de Urgente24

La amenaza petrolera incluye Ganancias y bono

Represas: China reactiva el crédito para dos obras clave

Miedo en la Casa Rosada: cuál es el motivo del "terror"

Denuncian empresa fantasma de Máximo Kirchner y su hermana