Inédito: 8 barcos paralizados para cobrar salario en negro

conarpesa.jpg Los maquinistas pararon los 8 barcos de la flota amarilla pesquera que abastecen a las plantas de Puerto Rawson y Puerto Madryn y no salen a pescar desde hace una semana.

Conciliación no acatada

"La Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, pero el sindicato no la acató. Hubo una nueva audiencia, el martes 29 de noviembre, donde dijimos que estábamos dispuestos a firmar, pero sin ese monto por fuera", reiteró.

Explicó su postura indicando que "Conarpesa no genera dinero en negro, y no le pago a nadie, nada en negro, y no lo voy a hacer ahora. Son los dirigentes del SICONARA que quieren que los maquinistas cobren una parte en negro. Son los representantes sindicales los que me piden que les paguemos un porcentaje en negro y no lo vamos a hacer", insistió.

El drama de Ganancias

"Todo esto es para eludir el pago del Impuesto a las Ganancias. Yo estoy totalmente de acuerdo que un empleado con un salario no debe pagar Ganancias. Un salario no es ganancia. Pero yo qué culpa tengo si el Gobierno impone esa norma", razonó.

"Es un sector que cobra sueldos altos, y se lo merecen, y el pago de Ganancias les influye mucho en sus ingresos, pero yo no tengo la culpa. Que vayan a la Casa Rosada y que pidan que les quiten el impuesto", planteó.

Además, rechazó que se esté afectando la "seguridad en la navegación", tal como lo plantearon desde el Sindicato de Conductores Navales al mencionar que los maquinistas no deberían realizar tareas en cubierta. "A mí la seguridad en la navegación no me lo dicen ellos, me lo dice la Prefectura Naval. Dan a entender que los barcos míos están podridos y no están las condiciones para navegar cuando esto no es así. Mezclan todo y dan a entender que los barcos no son seguros, y están todos perfectamente habilitados", se defendió. "Pero la verdad de la situación y el origen del conflicto es que quieren que les paguemos una parte en B, y nosotros no pagaremos nada en negro", insistió el empresario.

Tras el dictado de la conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo de Chubut, "despedí a los maquinistas en relación de dependencia que se negaron a acatarla. Desembarqué de oficio a todos y despedí a los que estaban en relación de dependencia porque hubo una conciliación y no la acataron", fundamentó.

En diálogo con 'Radio Chubut', el presidente de Conarpesa, dijo que esa postura es inquebrantable, por lo que así como están las cosas la negociación está estancada y perjudica en total a 500 trabajadores que dependen de la captura.

Cauteloso, dijo que no le consta que la CAFACH haya acordado pagar en negro como lo asegura el SICONARA, pero algo pasa pues de lo contrario hubieran parado a toda la flota y la medida solo es con los barcos de él.

Y mencionó que los sindicalistas iniciaron una campaña en su contra acordándose de su origen español. Situación que interpreta como una clara discriminación a su pertenencia.

En el mismo sentido, reveló que le hizo una denuncia al Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, el abogado santacruceño de la agrupación La Cámpora y ex subsecretario de Pesca de Santa Cruz, Carlos Damián Liberman, quien lo insultó haciendo referencia también a su raíz española ante la presencia de otros empresarios que le saldrán de testigos.

LIBERMAN.jpg El dueño de Conarpesa dijo que denunció al Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Damián Liberman.

El sindicato de maquinistas de la pesca lo desmiente

El dirigente del sindicato de Conductores Navales, Jorge Maldonado, que representa a los maquinistas de los barcos pesqueros que operan desde Puerto Rawson, trató hoy de "mentiroso" y "negrero" al dueño de Conarpesa.

"Está mintiendo, nosotros cobramos el 100% en blanco, pero lo que pedimos es que nos garantice un valor por cajón", aclaró el representante sindical.

Maldonado aseguró además que ellos no desconocieron la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo y que, por el contrario, la acatan.

barcos.jpg Producto del conflicto, 8 barcos de la flota de la empresa Conarpesa permanecen sin salir a la captura de langostinos.

Pero no salen a pescar por una cuestión de seguridad ya que en la empresa Conarpesa no se respeta la tripulación obligatoria y ellos no están dispuestos a ceder.

Según el gremialista, la empresa de Álvarez Castellano obliga a los maquinistas a hacer trabajos de marinería, que no corresponde por convenio, pero muchos lo hacen porque de lo contrario los desembarcan.

