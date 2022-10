AFIP: Cuánto es el nuevo piso de Ganancias y quiénes zafan

El adelanto de lo que nosotros llamamos la modificación del mínimo no imponible está decidida. Lo charlé con el Presidente [Alberto Fernández] hace unos días. El objetivo es garantizar que, de alguna manera, lo que los trabajadores ganan en horas extras o de la paritaria, no lo pierdan con el impuesto a las Ganancias. Es ayudar o aliviar la situación de los trabajadores a partir de un esfuerzo del Estado El adelanto de lo que nosotros llamamos la modificación del mínimo no imponible está decidida. Lo charlé con el Presidente [Alberto Fernández] hace unos días. El objetivo es garantizar que, de alguna manera, lo que los trabajadores ganan en horas extras o de la paritaria, no lo pierdan con el impuesto a las Ganancias. Es ayudar o aliviar la situación de los trabajadores a partir de un esfuerzo del Estado