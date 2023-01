Advertencia de estacioneros por otro año sin gasoil...

Sin embargo, según Impieri, esa situación no se revertirá en el corto plazo, dado el crecimiento del mercado y que todavía no se materializaron todas las inversiones realizadas en diversas refinerías del país Sin embargo, según Impieri, esa situación no se revertirá en el corto plazo, dado el crecimiento del mercado y que todavía no se materializaron todas las inversiones realizadas en diversas refinerías del país

"Si a ello le sumamos que si el precio no acompaña en surtidor, nuevamente tendremos los conflictos y tensiones entre Gobierno, petroleras y estacioneros. Por lo que será fundamental sentarse entre todos los sectores para transitar el 2023 de la mejor manera posible y planificar gestiones para beneficiar el bolsillo de los expendedores", apuntó el presidente de FECRA.

Intento de aplicar sobreprecios

Por otra parte, Impieri afirmó también que si bien los intentos de los municipios de Pinamar y Avellaneda de aplicar un gravamen sobre la nafta, el gasoil y el GNC, para "financiar" obras de infraestructura vial, fue rechazado rotundamente por FECRA e incluso se presentó una nota con los argumentos y un dictamen del estudio de Daniel Sabsay para impugnar el pago, todavía se aguarda respuesta al respecto. E insistió:

Presentamos dictamen de inconstitucionalidad y todavía no tuvimos las devoluciones en Avellaneda y Pinamar. No nos parece justo porque genera una asimetría entre una misma zona geográfica de distintos municipios. Sabemos que muchos municipios desistieron de esa tasa y seguiremos trabajando para que entren en razón y sepan que es inconstitucional, porque ya tienen su coparticipación por parte de las provincias, y, por ende, no tienen por qué generar estos conflictos de fronteras. Es una distorsión de precios que no es lógica ni justa

