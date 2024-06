Dólar futuro: Su continua alza y desconfianza en el Plan Caputo

Ahora, busca un rescate del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Banco de Inversión Europeo (IEB) para desobedecer al FMI. Ahora, busca un rescate del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Banco de Inversión Europeo (IEB) para desobedecer al FMI.

Sin embargo, tal como destacó Ernesto Hadida para BAE Negocios, el BIS exige garantías en oro, del cual Argentina posee menores cantidades desde que Federico Sturzenegger envió 11.000 kilos a Londres en 2017 para ser utilizados en el mercado de metales.

La crisis de confianza es profunda, y la buena relación del presidente Milei con figuras como Kristalina Georgieva, Giorgia Meloni o Joe Biden quizás no sea suficiente para solucionarla en el corto o mediano plazo.

Dólar blue

El dólar blue profundiza este martes su tendencia al alza y su precio vuelve a batir un récord en el mercado paralelo.

image.png

Luego de cierta estabilidad alrededor de los $1.300, el dólar retomó el sesgo alcista, que coincide con el informe del FMI que advierte sobre un atraso cambiario, lo que dispara expectativas de devaluación.

image.png

Riesgo país

Mientras Javier Milei sigue explicando la teoría económica, la realidad amenaza su popularidad doméstica, su gestión y su relación con los mercados financieros, con impacto en la macroeconomía total: apertura matutina con riesgo país de Argentina en 1.443. Y bonos públicos en baja, obvio. Un índice es consecuencia del otro.

A las 14 hs, el índice elaborado por el JP Morgan descendía 3 puntos básicos.

image.png

Hay que repetirlo una vez más: si la Argentina no logra una tendencia ascendente de los bonos en los próximos 30 días o sea una baja importante de su riesgo país, no podrá refinanciar en precios y volúmenes adecuados sus vencimientos de deuda 2025. Llegar a agosto en condiciones iguales o peores a las presentes, es muy peligroso.

image.png Siguen en caída.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jpmarino79/status/1805554836307313096?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1805554836307313096%7Ctwgr%5Edf6adab3378b4a19f4b0d1d1d5b3f89e00dece5b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Fya-casi-no-es-noticia-sube-el-riesgo-pais-argentina-abrio-1443-n579687&partner=&hide_thread=false CONFIANZA EN EL GOBIERNO REGISTRÓ EN JUNIO LA QUINTA BAJA MENSUAL EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES



El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de junio fue de 2,46 puntos, con una baja de 2,1% respecto al mes de mayo de 2024



En términos interanuales el índice tuvo una… pic.twitter.com/ROiMsn7SSC — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) June 25, 2024

