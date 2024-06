Javier Milei pidió Nobel y su "amigo" De Pablo lanzó: "Comentario olvidable"

La referencia se debió a que, días atrás, de Pablo publicó un artículo en el que le reclamaba al Fondo que "se calle". El artículo coincidió casi con el reclamo público de Javier Milei contra un funcionario del FMI, Rodrigo Valdez, que lleva el caso argentino, por un documento que se conoció la semana pasada y que generó ruido. En un archivo de más de 100 páginas, el organismo dice que la recuperación no va a ser tan rápida y señaló que el esquema económico de Argentina marcha hacia una flotación cambiaria administrada.

Justamente sobre este tema, Carlos Pagni analizó que “Javier Milei entró en conflicto con el FMI, nuestro gran acreedor. Habrá que ver cómo le cae esta pelea desatada el 24/6 a Luis Caputo”.

Javier Milei pide el Nobel de Economía: Qué dijeron los economistas

Fueron varios los economistas que se refirieron al discurso de Javier Milei.

“Cuando menciona a Pareto habla de dinámica y estática, pero para la Escuela Austríaca, a la que dice pertenecer, el análisis de Pareto puede ser nada más que estático, nunca dinámico. Y después otra cosa que me llama la atención es cuando mezcla la mano invisible con los alfileres de Adam Smith. Cuando habla de la fábrica de alfileres Smith lo hace en referencia a la división del trabajo y después, cuando se refiere a la mano invisible, hace su famosa cita en la que dice que no espera de la benevolencia del cervecero, del carnicero y del panadero para la cena de esta noche, sino el interés de éstos que le venden esos productos porque lo necesitan. No es por benevolencia, es por trabajo, por interés. No sé por qué mezcla las dos cosas, me parece que el estrés de la presidencia le está afectando”, dijo el economista Roberto Cachanosky.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RCachanosky/status/1805353390739726800&partner=&hide_thread=false En serio cree que está reescribiendo gran parte de la teoría económica y merecería el premio Nobel?

En 6 meses no pudo levantar el cepo, subió impuestos, pateó pagos y generó una fenomenal recesión, es decir, hizo la gran Duhalde, y considera que merece el premio Nobel? pic.twitter.com/m0aXhB9lwL — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) June 24, 2024

En la misma línea, el economista Diego Giacomini, quien en el pasado fue coautor de un libro con el Presidente y su principal socio intelectual, aseguró que los comentarios de Javier Milei se alejan del marco teórico al que siempre refiere: “Es increíble que un economista que dice adherir a la escuela austríaca investigue sobre el Óptimo de Pareto. El paradigma de la escuela austríaca concibe la economía como un fenómeno dinámico, de cambios permanentes, en la que el tiempo es la variable crucial. Para esa posición, el Óptimo de Pareto no existe porque solo puede darse en otro marco teórico, el de la economía neoclásica”.

Con ironía, Giacomini también opinó sobre la referencia al Premio Nobel: “No me sorprendería que Milei fuese un candidato al Premio Nobel, ya que uno de los últimos ganadores fue Ben Bernanke, que en la Reserva Federal de EEUU implementó las recomendaciones de Milton Friedmandespués de la crisis de Lehman Brothers. Eso no fue otra cosa que una expansión brutal de la base monetaria y una manipulación de las tasas de interés que las dejó en un nivel negativo en términos reales. Es justamente lo que está haciendo Milei”.

Esas medidas “están en las antípodas de la escuela austríaca, ya que lo que hace es amplificar el ciclo de ‘boom & boost’, que trae emisión monetaria artificial y creación de crédito irreal que luego da lugar a crisis endógenas deflacionarias”.

“¿Qué hace Milei haciendo mala investigación de teoría económica si le pagamos entre todos para que esté en la Argentina y se dedique a gestionar su gobierno? Por otra parte, cualquiera que haya hecho un posgrado en alguna universidad de relevancia internacional sabe que no hay investigación seria si no estás dedicado cien por ciento a ello”, agregó.

Por su parte, Carlos Rodríguez, ex asesor del Presidente durante la campaña presidencial, fue aún más duro: “Milei nunca escribió nada académico original y ahora avisa que va a reescribir la ciencia económica, y al nivel del premio Nobel. Está simplemente divagando. No merece más comentarios”.

Chicanas y 'memes' por la auto nominación de Javier Milei

Esta declaración del Presidente generó todo tipo de reacciones, chicanas y memes en X (ex Twitter). Diversos dirigentes políticos salieron al cruce.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/myriambregman/status/1805385990493945943&partner=&hide_thread=false Milei sueña con el Nobel cuando crece el desempleo en nuestro país. Vive en un tupper. https://t.co/oLjMhZEQsP — Myriam Bregman (@myriambregman) June 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SantoroLeandro/status/1805393780146946551&partner=&hide_thread=false Evidentemente merece el premio Nobel de economía. Destruir 200.000 empleos en 3 meses no lo hace cualquiera ! https://t.co/AOu77iaL1b — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) June 25, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TodoNegativo/status/1805623437521531303&partner=&hide_thread=false Sube el dólar, el desempleo, la pobreza, la indigencia, el riesgo país y la deuda. Cae el PBI, los salarios, las jubilaciones, los bonos, la actividad industrial, el consumo de carne. Cierran los comercios, se funden las pymes.

Ah pero el tipo se autopercibe Nobel de Economía. pic.twitter.com/Qo9AVtr71u — Todo Negativo (@TodoNegativo) June 25, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agustindrombola/status/1805592344709693641&partner=&hide_thread=false 5,1% de caída del PBI.

7,7% de desempleo.

Dólar blue en máximos históricos.

PyMEs fundidas.

17% de indigencia.

57% de pobreza.



¿El inútil de @JMilei? Paseando, recibiendo premios inventados y autonominándose al Nobel.



Acompañar a este gobierno es ser cómplice. — Agustín Rombolá (@agustindrombola) June 25, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juanelegonzalez/status/1805336928453329166&partner=&hide_thread=false Sí, seguro te van a dar el Nobel che https://t.co/I2uAFCzxfE pic.twitter.com/67VU3rGqdS — Juan Luis González (@juanelegonzalez) June 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/BiondiniCesar/status/1805339471325675991&partner=&hide_thread=false Milei sostuvo en Praga que le van a dar el Premio Nobel porque está "reescribiendo la teoría económica". En la Argentina cayó el PBI, aumentó la pobreza y la desocupación, se derrumbó la producción, jubilados tienen haberes de miseria y ahora también desaparecen los chicos. Lo… pic.twitter.com/R01kvxXO50 — César Biondini (@BiondiniCesar) June 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ernestorr/status/1805415133843505548&partner=&hide_thread=false “Probablemente me den el premio Nobel de Economía” pic.twitter.com/cIarABdJOv pic.twitter.com/XH2X4b1DK8 — Ernesto Resnik (@ernestorr) June 25, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fwasserm/status/1805373446932590711&partner=&hide_thread=false Qué onda el regreso de Los Simuladores con un capítulo en el que le hacen creer que ganó el Nobel de Economía y que ahora debería dejar la presidencia porque el cargo le queda chico. https://t.co/GM7uknbfow — Fabio Wasserman (@fwasserm) June 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rinconet/status/1805583909242958139&partner=&hide_thread=false Fue Daniel, uno de los l cachorros preferidos del Presidente de los Pies de Ninfa, quien habló primero del Nobel de Economía para su amo. Merece doble ración de Royal Canin. pic.twitter.com/3PraHtvKcv — Sebastian Fernandez (@rinconet) June 25, 2024

---------------

Más contenido en Urgente24:

Más problemas para Javier Milei: Atucha I será desconectada

Netflix arrasa con una miniserie muy aclamada de 9 capítulos

Escándalo: Pedro Brieger acusado por acoso sexual y C5N analiza despedirlo

Banco Nación suma cuotas sin interés a reintegros en supermercados

Mastercard dejará de emitir tarjetas de crédito y débito