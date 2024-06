Orden Judicial: Camuzzi no puede incrementar tarifas por 90 días en Tierra del Fuego

No obstante, la falta de inversión no es algo nuevo, según la prensa de Río Grande y de Ushuaia, haciéndose notar la falta deintegración en la toma de decisiones de la Dirección Provincial de Energía, a fin de dirigir mejor los recursos: "Ya sea para comprar equipamiento, o pensar protocolos para situaciones que en una ciudad cercana al Círculo Polar Antártico no deberían ser una sorpresa. Otro elemento que algunas señales, ahondando la línea de las condiciones climáticas, es buscar alternativas con combustible líquido, o gasoil, para estas circunstancias extremas a pesar de su costo superior a alternativas con gas".