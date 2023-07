Dólar blue: La tensión con el FMI no lo despega de su récord

El objetivo de estas medidas es el fortalecer reservas y mejorar la recaudación impositiva El objetivo de estas medidas es el fortalecer reservas y mejorar la recaudación impositiva

La realidad acá es que el FMI se impuso y logró, de alguna manera, la devaluación que buscaba. Al respecto, Pablo Wende, resaltó en Twitter que: "Hablar de un impuesto a los importadores es un absurdo, es no querer llamar las cosas por su nombre: devaluación. Todo indica que es la prenda de cambio para que el FMI desembolse. El tipo de cambio “oficial” se iría así en la práctica a $350"

A su vez, agregó: "El tipo de cambio oficial seguiría vigente solo para contratos: por ejemplo, alquileres pactados en dólares. Sería la firma “elegante” de encarar la salida del cepo. El impuesto a importaciones impactaría en precios por la suba de insumos"

Terminó siendo devaluación (encubierta)

En Devaluación o Tarifazo: Massa y FMI en off the record se dejó claro que la relación entre el FMI y la Argentina entró en una nueva etapa de máxima tensión. No por la relación entre los funcionarios de un lado y del otro del mostrador, sino porque los tiempos se acortan y no logran destrabar un gran dilema: devaluación o tarifazo.

En el Ministerio de Economía de Sergio Massa no lo pueden decir en público pero sienten que desde que se confirmó su precandidatura presidencial de UP, el FMI le corrió el arco. Y lo vemos confirmado cuando tuvieron que optar por este tipo de cambio más alto (al agregarle impuestos) para los importadores y llevar a cabo este tipo de devaluación encubierta.

