Dólar blue por debajo de los $200, sólo por tiempo limitado

BCRA terminó la primera rueda de la semana con ventas por US$ 10 millones para atender la demanda de divisas

En cuanto a las reservas del BCRA, como bien destaca el economista Estaban Domecq,

El Agro liquidó U$S 7.900 M en el primer trimestre del año, récord absoluto, 18% arriba que en 2021. A pesar de esto, el BCRA terminó U$S 50 M abajo en el mercado de cambios

y asegura que

La macro no cierra… La macro no cierra…

image.png

Riesgo País

En este momento, el índice elaborado por el JP Morgan, se encuentra en los 1.693 puntos básicos.

Dólar

De acuerdo con Rava Bursátil, el dólar MEP (o bolsa) se encuentra en un precio de $190,94 mientras que, el MEP GD30 cierra a $190,55.

Sobre el Contado con Liqui -CCL-, el mismo, cierra a $190,05. Mientras el dólar CCL GD30 y CCL CEDEAR, cierran con un precio de $190,05 y $190,07, respectivamente.

Mientras, el dólar "solidario" sube y cierra a $192,64.

De esta forma viene evolucionando la brecha con el dólar oficial

image.png

Gráfico elaborado por Christian Buteler

Por otro lado, de acuerdo con el analista económico y de mercados, Salvador Di Stefano

El Gobierno atrasa el tipo de cambio para disimular el gran endeudamiento que tenemos como porcentaje del PBI. Vamos a un colapso de la deuda en pesos ajustada por inflación. Tenemos alta inflación en dólares, el canuto pierde poder de compra

En cuanto a la aceleración del dólar, afirma que

No me quedan dudas de que el Gobierno terminará devaluando a mayor ritmo el dólar oficial, no tenemos gasoil para la logística del país, eso es gravísimo, por ende, creo que la tasa de devaluación se acelerará notablemente en los próximos meses.

Mientras tanto, estima que

En los últimos 12 meses el dólar blue aumentó el 41%, mientras que la inflación fue más del 50%, el Índice Cámara de la Construcción aumentó más del 50%, los autos aumentaron más del 60%, todo está aumentando a mayor ritmo que el dólar blue. Hay inflación en dólar blue.

Desde lo internacional

El dólar blue finalizó marzo con un descenso de $ 11 e inicia abril con el riesgo del impacto inminente de dos cisnes negros.

Para el consultor de ForexLive, Adam Button, el valor del dólar "podría caer frente a la moneda de otro importante productor de petróleo", como lo es Canadá.

Ya ha bajado en las últimas tres semanas, pasando de $ 1,29 a $ 1,25

agregó.

Así, de acuerdo a su pronóstico, la cotización se ubicará en $ 1,23

basado en el mes de abril que típicamente es fuerte para los mercados petroleros que, a pesar de la disminución de la correlación, aún impulsan al dólar canadiense en un grado más notable

Mientras tanto, según el artículo "¿Comprar o vender? El dólar se prepara para el mes lleno de baches que se avecina" de Capital.com, inicia con el llamado de alerta que esbozó tiempo atrás el economista senior de BMO, Sal Guatieri, sobre el componente que se agregó con la guerra entre Rusia y Ucrania.

El (conflicto) Rusia-Ucrania es el segundo evento del 'cisne negro' que golpea la economía mundial en dos años, y viene justo después de la pandemia que se desvanece

De esta forma, el escenario actual que deberá enfrentar la moneda estadounidense en abril estará atravesado por los rebrotes que tiene lugar en China y complican la cadena de suministros, combinado a una inflación creciente que golpea a Occidente

