La “eterna” cuarentena impuesta por el Frente de Todos (FdT) no solo fue desastre total desde el punto de vista económico, sino que también causó más enfermedades y más muertes que el propio virus. El confinamiento y el miedo fabricado por el covid causaron cientos de enfermedades no diagnosticadas como cánceres, enfermedades cardíacas, pulmonares, tuberculosis, entre otras. Enfermedades que, a su vez, no fueron diagnosticadas ni tratadas por este miedo y bloqueo que crearon a través del covid. Recordemos que la enfermedad coronaria y los accidentes cerebrovasculares (ACV) encabezan la lista de causas de fallecimiento en el país, siendo responsables de más de 95.000 defunciones anuales. El cáncer, por su parte, ocupa el tercer lugar entre las principales causas de mortalidad, cobrando la vida de más de 65.000 personas cada año. Sumado a esto, el abuso de drogas y alcohol aumentó considerablemente con el encierro, al igual que el abuso doméstico y la violencia. Y, para “finalizar”, tenemos como la cuarentena mató a decenas de miles de adultos mayores debido al aislamiento de la familia.