Con inflación, los salarios reales no pueden cambiar de tendencia

image.png RIPTE histórico a precios de dic 23, al inicio y final de cada gobierno (Gráfico de Martín Barrionuevo)

image.png Poder adquisitivo del RIPTE 2003-2023 (Gráfico de Martín Barrionuevo)

Muy buen gráfico de @mmbarrionuevo, un par de aclaraciones

-Néstor salía de la crisis del 2001, estábamos en un piso

-Macri fue el desastre que se ve

-Alberto debería haber mejorado pero fue otro desastre

-Javier recién empieza (1/48), tiene 47 meses más para mejorar el salario https://t.co/A3twZeTwtz — Christian Buteler (@cbuteler) January 8, 2024

Milei no tiene 47 meses, la gente no aguanta eso, es vista de las próximas elecciones, el presidente tiene todo este año (2024) para terminar con la inflación