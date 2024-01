Es experto en cáncer y recomienda comer este alimento barato

Uno de los alimentos ricos en fibra y más recomendados para evitar el cáncer de colon, pero que muchos aún no incorporan a la dieta, son los frijoles y otros tipos de legumbres.

Los frijoles son alimentos supernutritivos, muy versátiles a la hora de preparar comidas, son baratos ¿Y lo mejor? recomendados por expertos en cáncer.

FRIJOLES.jpg

Alimento para prevenir cáncer de colon

En primer lugar, es importante destacar que no existe alimento que por sí solo pueda prevenir el cáncer, afirmó Nigel Brockton, vicepresidente de investigación del Instituto Americano para la Investigación del Cáncer en Washington, DC, en entrevista con The New York Times.

Sin embargo, el experto cree que seguir una dieta saludable parece reducir el riesgo de cáncer.

Esa dieta saludable, entre otros alimentos, debería incluir frijoles, como los frijoles negros y los frijoles rojos, y las legumbres como los garbanzos, los guisantes secos y las lentejas.

Los frijoles son una excelente fuente de fibra, que es crucial para la salud intestinal e inmunológica, destacó el Dr. Brockton.

El médico también dijo que la fibra está relacionada con la prevención del cáncer colorrectal. Pero, ¿A qué se debe esto?

De acuerdo con lo que explicó el Dr. Brockton, las bacterias del intestino descomponen la fibra y la convierten en combustible para las células que recubren el colon, lo que las mantiene sanas y es menos probable que se conviertan en células cancerosas.

En ese sentido, la recomendación en general es comer frijoles al menos dos veces a la semana.

¿Cómo saber si tengo principio de cáncer de colon?

Ahora bien, respecto a los síntomas habituales de cáncer de colon a los que siempre hay que estar atentos, la OMS incluye los siguientes:

Cambios en el hábito intestinal como diarrea, estreñimiento o heces delgadas.

Sangre en las heces (hemorragia rectal), de color rojo brillante o que produce heces oscuras y alquitranosas.

Cólicos, dolor o distensión abdominal que no desaparecen.

Pérdida de peso sin causa aparente que es repentina y pérdida de peso sin intención.

Sensación constante de cansancio y falta de energía, incluso con suficiente descanso.

Anemia por déficit de hierro debida a hemorragia crónica, que provoca cansancio, debilidad y palidez.

