Con buena licitación y sin "dólar soja": ¿Cómo sigue el plan llegar?

Más allá de esto, el informe semanal de Marangoni & Rodruguez asociados destacaba que:

Tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentran en constante búsqueda de fuentes de financiamiento para superar los desafíos no solo hasta fin de año, sino también en los próximos eventos electorales. El objetivo principal es atravesar las elecciones primarias (PASO) sin enfrentar bruscos cambios en el tipo de cambio, y luego enfrentar un escenario similar durante las elecciones generales de octubre.

En el ámbito del BCRA, se implementan regulaciones sucesivas e innumerables con el objetivo de “alinear incentivos”, fomentando que las empresas busquen financiamiento comercial a través de sus casas matrices para importaciones o mediante la prefinanciación de exportaciones por parte de sus compradores.

Un ejemplo reciente fue el caso de las compañías petroleras, donde el Banco Central busca que las refinerías accedan al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) recién a los 90 días para sus importaciones energéticas. Asimismo, se está explorando la posibilidad de que las automotrices financien sus importaciones con las exportaciones, estimándose un monto cercano a los US$ 3.000 millones. En el último año, la deuda comercial ha acumulado un total de US$ 9.300 millones, mientras que desde febrero de 2022 la acumulación alcanza los US$ 11.100 millones.

image.png Fuente: M&R Asociados en base a BCRA

El ministro de economía además está buscando obtener financiamiento de deuda comercial a través de bancos de desarrollo como el Banco del BRICS y mediante la ampliación de la disponibilidad del Swap con China. Hasta ahora, se ha permitido utilizar US$ 5.000 millones, pero el Gobierno tiene como objetivo elevar esa cantidad a US$ 9.000 millones, que equivale al déficit comercial anual con el país asiático.

Estas urgencias surgen debido a que se estima que en 2023 el impacto de la sequía alcanzará un monto de al menos US$ 20.000 millones, y ya se ha agotado la reserva limitada con la que se contaba: las reservas brutas han disminuido a US$ 32.910 millones, el nivel más bajo desde enero de 2016.

Final del dólar soja III

En esta edición del Programa Incremento Exportador, Invecq destacaba que el sector sojero realizó liquidaciones por aproximadamente US$ 5.100 millones, lo que representa una disminución del 33% en comparación con la primera edición y un aumento del 62% en comparación con la segunda edición (aunque la última tuvo 12 días hábiles adicionales e incluyó más cadenas productivas).

A pesar de que se ha sugerido que se alcanzó el objetivo original de US$ 5.000 millones, esto no es del todo cierto, ya que ese número se refería exclusivamente a las liquidaciones del complejo sojero, mientras que los US$ 5.100 millones incluyen también otros productos de las economías regionales.

El bajo rendimiento de la tercera edición del programa era previsible, principalmente debido a tres factores: i) el fuerte impacto de la sequía, ii) un tipo de cambio poco atractivo ($300 por dólar) para los productores, considerando el precio al que se venía comercializando la soja antes del programa PIE III, y iii) la importante volatilidad cambiaria experimentada en algunas semanas de abril y mayo.

Además, y aún más significativo, el Banco Central (BCRA) solo ha logrado retener menos del 30% de lo liquidado, en comparación con el 74% de retención en la segunda edición y el 65% en la primera edición.

image.png

¿Cómo seguirá la historia?

Lo esperable es que el Gobierno continúe aplicando la estrategia que ha seguido en los últimos meses, que consiste en refinanciar los vencimientos de corto plazo a través de canjes, como lo hizo en enero y marzo. También buscará extender los plazos emitiendo instrumentos financieros indexados. En relación a esto, se ha informado que el equipo económico ha iniciado conversaciones con los bancos para llevar a cabo un nuevo canje y postergar los compromisos que corresponden a los meses de junio a agosto.

