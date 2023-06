62% latinoamericanos no quiere migrantes venezolanos

#1. "En general, los colombianos tienen una percepción mucho más negativa que el promedio de la región acerca de la llegada de personas migrantes. Colombia es el país en que más personas están en desacuerdo con la afirmación de que los migrantes son buenos para la economía del país (el 78% está en desacuerdo, en comparación con el 57% de la región). Además de percibir que la llegada de migrantes no es buena para el país, el 67% de los colombianos piensan que los migrantes son una carga para el Estado (frente al 59% de la región), el 68% cree que los migrantes causan un aumento del crimen (frente al 56% de la región) y el 65% considera que los migrantes compiten con la población local por los puestos de trabajo (frente al 60% de la región). Colombia es además el 2do. país de la región con el mayor porcentaje de población local que considera que la llegada de migrantes es perjudicial para ellos y sus familias (el 80% considera esto, frente al 57% de la región). (...) La predisposición de los colombianos a recibir personas migrantes en general es baja, pero los datos revelan que es aún menor ante la migración venezolana (...) el 79% no quiere que el país reciba migrantes provenientes de Venezuela. (...) los porcentajes registrados, en promedio, en la región, donde el 48% no está de acuerdo con recibir migrantes de otras regiones ni con recibir migrantes de otros países de la región, y el 62% no está de acuerdo con recibir migrantes venezolanos. Por otro lado, el 50 por ciento de los colombianos consideran que el gobierno debe enviar inmediatamente de regreso a aquellos migrantes que entran al país de forma no autorizada (en comparación con el 46% de la región). (...)".

https://twitter.com/DulceMRamosR/status/1663885192178671616 Como migrante es aterrador que en cada nueva campaña presidencial o regional en Colombia utilicen a los venezolanos para generar discursos de odio y xenofobia.



No son conscientes de cómo puede afectar estas campañas la salud mental de los migrantes y las consecuencias sociales. pic.twitter.com/wpk9XvqCVx — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) May 31, 2023

#2. " El aumento de la población migrante proveniente de Venezuela produjo grandes cambios en la dinámica migratoria del Perú y ha generado desafíos y oportunidades para las estructuras institucionales. (...) Entre 2017 y 2022 se han implementado más de 5 programas extraordinarios de regularización migratoria dirigidos a la población venezolana. Estas políticas se han caracterizado por numerosos cambios, que han generado barreras para la movilidad y la regularización de la población venezolana, así como limitaciones en el ejercicio pleno de sus derechos. (...) Las personas migrantes que llegaron al Perú desde Venezuela se caracterizaron por estar conformados mayoritariamente por hombres jóvenes con altos niveles educativos. Estas características cambiaron en los años siguientes, pues se produjo un aumento del número de mujeres venezolanas migrantes que llegaron al país y una disminución del nivel educativo promedio. En 2021 la migración proveniente de Venezuela se caracterizó principalmente por estar compuesta por población joven: el 40% de los migrantes tenían entre 20 y 35 años, y el 70% de ellos estaban en edad de trabajar. (...)".

#3. "A finales de 2014 se produjeron los primeros flujos de personas migrantes desde Venezuela hasta Ecuador. Inicialmente el país posibilitó la entrada de esta población sin necesidad de un visado o pasaporte. Sin embargo, la implementación de medidas más restrictivas en otros países de la región impulsó a Ecuador a aplicar desde agosto de 2018 el requisito de contar con un pasaporte vigente (...). Posteriormente, se implementó el requisito de contar con una visa (...). Hasta 2018 el porcentaje de hombres migrantes venezolanos era superior al de las mujeres (casi 3/5 de la población migrante originaria de Venezuela eran hombres). (...) Datos más recientes provenientes del registro migratorio de ciudadanos venezolanos en Ecuador que se recogieron entre 2019 y 2020 indican que la mayoría de las personas venezolanas que se encuentran en Ecuador son mujeres (51%), el 44% tiene entre 25 y 35 años y el 32% tiene entre 36 y 55 años. Adicionalmente, la mayoría tiene educación secundaria (45%) y universitaria (37%). (...) Con relación a sus condiciones laborales, los datos del registro indican que solamente el 17% de las personas migrantes de Venezuela tienen un contrato formal y que el 46% tiene un salario inferior al salario mínimo de Ecuador. (...)".

