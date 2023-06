La industria no se derrumbó, el dólar se mantiene en una tensa calma, no hay ola de despidos, Sergio Massa logró oxígeno en China y se espera el OK del FMI. ¿Cómo se llama la obra? "Algo tenemos que hacer". Está claro que Juntor por el Cambio y Clarín están muy complicados con sus pronósticos e intereses en juego en pleno año electoral.